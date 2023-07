Espagne: le festival de San Fermin et ses courses de taureaux commence

PAMPELUNE, Espagne — Des dizaines de milliers de personnes ont envahi la place de l’hôtel de ville de Pampelune, dans le nord de l’Espagne, jeudi, pour célébrer le traditionnel «chupinazo», le feu d’artifice qui marque le début du festival de courses de taureaux de San Fermín.

Presque tout le monde, y compris de nombreux touristes, était vêtu de l’habit traditionnel : pantalon et chemise blancs, écharpe et foulard rouges, tout en chantant et en criant.

Lorsque la fusée a été tirée, plusieurs se sont arrosés de vin rouge ou de vin mousseux.

Le point culminant de ce festival de neuf jours est l’encierro, ou course de taureaux, qui commence tôt le matin, à compter de vendredi, lorsque des milliers de casse-cou courent pour éviter les six taureaux qui foncent le long d’une route pavée et sinueuse menant aux arènes de la ville.

Les spectateurs observent la course depuis les balcons et les barricades en bois installées le long du parcours. Le spectacle est retransmis à la télévision nationale.

Le reste de la journée est consacré aux repas, aux boissons, aux danses et aux divertissements culturels.

Le festival a été rendu célèbre par le roman d’Ernest Hemingway «Le soleil se lève aussi», paru en 1926.

Les taureaux utilisés pour les courses sont tués par des matadors professionnels lors de corridas organisées chaque après-midi dans l’arène de la ville.