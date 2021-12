Espèces aquatiques envahissantes: Ottawa investit 14,7 millions $

BANFF, Alb. — Le gouvernement fédéral alloue des fonds pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes dans cinq parcs nationaux des montagnes Rocheuses en Alberta et en Colombie-Britannique, a annoncé samedi le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault.

M. Guilbeault a annoncé à Banff, en Alberta, que 14,7 millions $ seraient disponibles au cours des cinq prochaines années pour prévenir et gérer les espèces envahissantes dans les parcs nationaux Banff, Jasper, Kootenay, Waterton Lakes et Yoho.

L’argent doit être utilisé à la fois pour des programmes de prévention et d’éducation.

Environnement et Changement climatique Canada a soutenu que les parcs sont vulnérables aux espèces non indigènes de moules ainsi qu’au parasite qui cause la maladie du tournis chez les poissons.

Les espèces envahissantes peuvent être propagées par les personnes qui jouissent des rivières et des lacs de montagne.

Les travaux soutiendront également le rétablissement d’espèces en péril, notamment la truite fardée versant de l’ouest, la truite arc-en-ciel de l’Athabasca et l’omble à tête plate.

M. Guilbeault était à Banff après avoir passé la journée de vendredi à Calgary pour une rencontre avec des représentants de l’industrie pétrolière et le ministre de l’Environnement de l’Alberta, Jason Nixon.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, s’est félicité de la visite de M. Guilbeault dans la province.

«Nous jugeons bon qu’il soit venu en Alberta pour rencontrer notre ministre et nous espérons qu’il continuera à écouter le point de vue albertain», a déclaré M. Kenney lors d’une conférence de presse samedi.

«Sans l’Alberta et sans l’industrie pétrolière et son implication, il serait impossible pour M. Guilbeault et son gouvernement d’atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre», a-t-il ajouté.

M. Kenney a déclaré qu’il espère livrer un message similaire lorsqu’il rencontrera le premier ministre Justin Trudeau à Ottawa sous peu. Il a affirmé que l’accent serait mis sur les façons d’amener l’exploitation des sables bitumineux vers le net zéro, un accord entre cinq grands producteurs pour atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050 qui nécessitera des investissements majeurs.