Essais du système En Alerte dans toutes les provinces ce mercredi

OAKVILLE, Ont. — La plupart des organisations de gestion des urgences des provinces et des territoires du Canada émettront plus tard mercredi un message public d’essai à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles.

Le système En Alerte a été utilisé pour émettre des alertes d’urgence à la radio et la télévision depuis 2010, et via les appareils sans fil compatibles depuis 2018.

L’essai permettra de valider et d’améliorer la performance et la fiabilité du système afin de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu en cas d’une situation qui représenterait une menace imminente pour la vie.

Depuis le 6 avril dernier, tous les nouveaux appareils vendus au Canada sont compatibles avec le service d’alerte sans fil au public (SASFP). À mesure que de plus en plus de ces appareils compatibles remplacent les plus anciens, un plus grand nombre de Canadiens pourront recevoir des alertes d’urgence sur leur appareil sans fil.

En plus d’être compatible avec le SASFP, le périphérique sans fil doit également disposer de la version la plus récente du logiciel être connecté à un réseau LTE pour pouvoir recevoir une alerte d’urgence.

Les tests de mercredi auront lieu à 10h55 au Nouveau-Brunswick, à 12h55 à l’Île-du-Prince-Édouard, à 13h55 au Québec et en Nouvelle-Écosse et à 14h55 en Ontario. Il s’agit dans chaque cas des heures locales.