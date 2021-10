NEW YORK — Est-ce qu’on peut sortir «passer l’Halloween» pendant la pandémie?

Tout dépend de votre niveau de confort, mais il y a des moyens de réduire le risque d’infection en allant de porte en porte.

Cela pourra dépendre de facteurs comme la virulence de la COVID-19 dans votre secteur ou si les gens avec qui vos enfants auront des contacts sont adéquatement vaccinés.

Mais par définition, «passer l’Halloween» est une activité extérieure qui facilite la distanciation sociale, a souligné Emily Sickbert-Bennett, une spécialiste des maladies infectieuses de l’Université de la Caroline du Nord. Elle recommande quand même d’éviter les attroupements devant une porte.

Les Centres de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis rappellent eux aussi que les activités extérieures sont plus sécuritaires et demandent d’éviter les espaces intérieurs bondés et mal ventilés.

Si vous participez à une activité intérieure, dit l’agence américaine, les gens non-vaccinés, y compris les enfants qui ne peuvent pas encore l’être, devraient porter un masque bien ajusté et non seulement un masque d’Halloween. Dans les secteurs où la propagation du virus est importante, tout le monde devrait porter un masque à l’intérieur.

Il est généralement sécuritaire pour les enfants de sonner à la porte et de récolter des bonbons, puisque le coronavirus se propage principalement par aérosol et que le risque de se contaminer sur une surface est considéré faible. Les enfants devraient quand même se désinfecter les mains avant de déguster leur butin.

Les adultes qui ouvrent la porte devraient porter un masque.

«Vous ne saurez probablement qu’en ouvrant la porte combien de gens sont là, s’ils sont masqués ou non, quel âge ils ont et à quelle distance de vous ils sont», a rappelé Mme Sickbert-Bennett.

Une autre option à considérer par mesure de précaution: installer des plats de bonbons loin de la porte d’entrée.