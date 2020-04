Est-ce une allergie ou la COVID-19? Il faut mieux prendre des précautions

TORONTO — Vous avez envie d’éternuer, vous sentez un petit chat dans votre gorge et vous vous inquiétez? S’agit-il d’allergies saisonnières ou est-ce le début d’une infection à la COVID-19?

Alors que le pollen printanier peut provoquer des éternuements, une respiration sifflante et des yeux larmoyants chez les personnes allergiques, un allergologue de Toronto est d’avis qu’il est préférable de prendre des précautions si les symptômes saisonniers ressemblent à ceux de la COVID-19.

«Il y a un vrai risque ici – ou du moins une vraie tentation – d’essayer de minimiser les symptômes et de les éliminer en disant: » bon, ce n’est seulement que des allergies, voyons comment les choses se passent » », a décrit le Dr Peter Vadas, le médecin en chef de la clinique d’allergie et d’immunologie de l’hôpital St. Michael.

«Mais s’il s’avère que ce n’est pas une allergie, et que vous êtes sur le point de propager cette infection, vous aurez fait un énorme tort au public et à vous-même.»

Le site Web de la Mayo Clinic affirme que les allergies saisonnières, également appelées rhume des foins, provoquent «des signes et des symptômes de rhume, tels que l’écoulement nasal, des démangeaisons oculaires, des congestions, des éternuements et une pression des sinus».

Le rhume des foins n’est pas causé par un virus, contrairement au rhume ou à la COVID-19. Il s’agit plutôt d’une réaction allergique aux allergènes d’intérieur comme les squames d’animaux ou aux allergènes d’extérieur qui ont tendance à augmenter au début du printemps.

Dr Peter Vadas, qui a reçu un afflux de questions sur les symptômes d’allergies ces dernières semaines en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué qu’au début du printemps, il y avait deux allergènes majeurs – le pollen des arbres dans l’air qui peut voyager de loin et les spores de moisissures extérieures causées par la pluie et les sols humides.

Le pollen de graminées entre en jeu plus tard au printemps, aux alentours de mai et juin, a ajouté Peter Vadas. Il croit que vérifier les prévisions météorologiques pour la quantité de pollens et de moisissures peut aider à déterminer si les symptômes sont causés par des allergènes extérieurs ou autres choses.

«En cette période de l’année en particulier, les gens expriment leur inquiétude parce qu’il y a des symptômes (allergiques) qui ressemblent à ceux que nous voyons avec les patients de la COVID», a ajouté le Dr Vadas. «Donc, cela augmente le niveau d’anxiété. Les gens sont très sensibles à cela.»

La principale distinction entre les allergies et la COVID-19, a déclaré Peter Vadas, est la présence de fièvre qui est généralement associée au coronavirus.

Aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) répertorient la toux, l’essoufflement ou les difficultés respiratoires, les frissons, les douleurs musculaires, les maux de tête, les maux de gorge et une perte soudaine de goût ou d’odorat comme les autres symptômes courants de la COVID-19.

Certains symptômes, comme la toux, peuvent aussi être associés au rhume des foins.

Mais Peter Vadas conseille de surveiller les symptômes multiples. Si un seul est présent, ce n’est probablement pas dû à la COVID-19.

Les gens qui ont la certitude que leurs symptômes sont spécifiques aux allergies doivent encore se protéger contre le coronavirus, a déclaré Peter Vadas. Ceux qui ont le nez qui coule et les yeux qui piquent ou qui pleurent doivent être particulièrement conscients de ne pas toucher leur visage.

Les précautions contre le coronavirus ne protégeront pas non plus contre les allergènes, a-t-il ajouté. Les masques en tissu ou chirurgicaux, qui ne forment pas un joint étanche contre le visage, n’empêcheront pas complètement le pollen de pénétrer.

Peter Vadas a précisé que les allergies saisonnières ont tendance à se présenter de façon similaire année après année. Donc, si vous ressentez des symptômes chaque printemps, c’est probablement le rhume des foins.

Le Dr Vadas conseille aux travailleurs de la santé et aux personnes immunodéprimées de se faire tester pour la COVID-19 s’ils craignent que leurs symptômes ne correspondent pas tout à fait aux allergies saisonnières.

«Je déconseille vraiment d’être laxiste à ce sujet si la situation n’est pas claire», a-t-il dit. «Si quelqu’un travaille dans un établissement de soins de santé ou de soins de longue durée, ou s’il présente un risque élevé … cette personne doit prendre des mesures pour savoir si elle est infectée».