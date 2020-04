Est du Québec et Maritimes: jusqu’à 25cm de neige et des vents forts, jeudi

MONTRÉAL — Une tempête de neige s’abattra jeudi sur plusieurs régions du centre et de l’est du Québec, laissant entre 15 et 25 centimètres au sol.

Dans le sud et l’ouest du Québec, ce sont entre 15 et 25 millimètres de pluie qui tomberont à compter de la fin de la matinée. Ce sera le cas pour la région de Montréal.

Une quinzaine de centimètres de neige sont attendus à Trois-Rivières, Portneuf, Saint-Georges, Québec, Rivière-du-Loup et Rimouski. Dans les régions de Gaspé et de New Carlisle, les accumulations de neige pourraient atteindre 25 centimètres.

À compter de la soirée, l’ensemble du Nouveau-Brunswick sera frappé par la tempête qui laissera jusqu’en mi-journée vendredi une accumulation variant entre 15 et 25 cm de neige avec des vents qui souffleront en rafales de 50 à 80 km/h.

Les accumulations de neige seront inférieures à l’Île-du-Prince-Édouard, mais les vents seront plus puissants.

En Nouvelle-Écosse, Environnement Canada prévoit du temps très venteux et pluvieux et un peu de neige jeudi soir avec une quantité totale de pluie de 10 à 20 millimètres.