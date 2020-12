Est du Québec et N.-B.: pluie forte et vent mardi, risques d’onde de tempête

MONTRÉAL — Une dépression météorologique laissera de 15 à 25 centimètres de neige en Abitibi-Témiscamingue et dans la région de Fermont, mais beaucoup de pluie sur la Basse-Côte-Nord, l’est de la Gaspésie de même qu’au Nouveau-Brunswick.

Environnement Canada signale qu’à Sept-Îles, jusqu’à 80 millimètres de pluie devraient s’abattre jusqu’à mercredi. Le total pourrait atteindre 100 millimètres à Havre-Saint-Pierre.

Lors du passage de la dépression, de forts vents du sud-est en période de marées à moyennes amplitudes risquent de provoquer un déferlement mineur de vagues le long de la côte mardi dans les régions de Chandler, Gaspé et de New Carlisle en Gaspésie, de même que sur la Basse-Côte-Nord, de Natashquan jusqu’à Chevery.

À Sainte-Anne-des-Monts, les vents souffleront à 90 kilomètres à l’heure mardi.

Environnement Canada prévoit beaucoup de pluie au Nouveau-Brunswick et dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse: de 40 à 60 millimètres à Edmundston, une cinquantaine à Bathurst, et jusqu’à 120 millimètres à Fredericton et à Saint-Jean.

Pendant ce temps, plusieurs régions du sud du Québec profiteront mardi de conditions presque printanières. Un maximum de 14 degrés est prévu à Montréal, de 15 à Sherbrooke et de 12 à Québec.