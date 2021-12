Est du Québec et Nouveau-Brunswick: forte neige, pluie ailleurs dans les Maritimes

MONTRÉAL — Une tempête qui laissera de fortes quantités de neige dans certaines régions de l’est du Québec et au Nouveau-Brunswick et de la pluie dans les deux autres provinces des Maritimes s’abattra à compter de mercredi.

Environnement Canada a publié mardi des avertissements de tempête hivernale pour presque toute la Gaspésie. De 20 à 30 centimètres de neige avec de la poudrerie sont attendus à Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, Bonaventure, Carleton-sur-Mer, Chandler et Gaspé.

La neige forte débutera mercredi après-midi avant de diminuer en intensité au cours de la nuit. La neige se retirera jeudi matin, mais les vents fort soufflant jusqu’à 70 kilomètres à l’heure à l’arrière du système généreront de la poudrerie pendant la journée de jeudi.

Des conditions semblables sont annoncées pour la Basse-Côte-Nord, de Sept-Îles jusqu’à Blanc-Sablon, mais les accumulations de neige devraient être inférieures.

Au Nouveau-Brunswick, au moins une quinzaine de centimètres de neige sont prévus pour toutes les agglomérations urbaines, dont Edmundston, Bathurst, Fredericton, Saint-Jean et Moncton.

D’autre part, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard devraient subir la chute d’entre 15 et 25 millimètres de pluie et des vents qui pourraient souffler en rafales de 80 kilomètres à l’heure.