Est du Québec: neige, vent et débordements côtiers prévus jusqu’à dimanche

MONTRÉAL — Une dépression côtière en provenance de la Nouvelle-Angleterre se dirige vers l’est du Québec et devrait laisser sur son passage en fin de semaine de piètres conditions météorologiques dans plusieurs secteurs, alors qu’approche la mi-mai.

Environnement Canada a publié vendredi matin un bulletin météorologique spécial qui prévoit que cette dépression sera accompagnée de forts vents et qu’elle laissera des accumulations importantes de neige.

Le bulletin spécial s’adresse aux régions de Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, New Carlisle, Chandler et Carleton-sur-Mer, entre autres.

Cependant, Environnement Canada signale que la trajectoire de cette dépression demeure encore incertaine, ce qui pourrait avoir de grandes répercussions sur les quantités de neige à recevoir. L’agence n’a d’ailleurs pas quantifié les accumulations possibles.

Entre-temps, Pêches et Océans Canada et Environnement Canada ont émis conjointement un autre bulletin pour la région de Québec.

La combinaison des niveaux d’eau élevés dus à la crue printanière et la période actuelle de marées à fortes amplitudes risque de provoquer un débordement mineur de vendredi à dimanche à Québec et Lévis de même que dans les secteurs de Bellechasse, de Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans.

Dimanche, la combinaison des forts vents et des hautes marées sera favorable aux déferlements le long de la côte gaspésienne.