Estrie: 1000 emplois seront offerts le 22 février en santé et services sociaux

SHERBROOKE, Qc — Plus de 1000 emplois seront offerts le 22 février prochain dans le réseau de la santé et des services sociaux de l’Estrie lors d’une grande opération de recrutement de personnel.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie-CHUS) offre des possibilités de carrière à des cadres et gestionnaires, des infirmières et infirmières auxiliaires, des travailleurs sociaux, des préposés aux bénéficiaires et aussi à des médecins. Certains des emplois offerts font l’objet d’un recrutement continu.

Les autorités font miroiter aux candidats quelques avantages, dont des régimes d’assurance collective et de retraite, de la formation, des possibilités de cheminement dans l’organisation et même du transport alternatif.

Les personnes intéressées peuvent déjà profiter d’une préinscription afin de pouvoir convenir à l’avance d’un horaire d’entrevue. Jusqu’au 16 février, ces préinscriptions ont lieu dans les régions de Sherbrooke, Granby et Lac-Mégantic.

Quant à la grande opération de recrutement du 22 février, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS la tiendra dans deux hôtels, à Sherbrooke et à Granby. Les intéressés pourront s’y présenter même s’ils n’auront pas été préinscrits au préalable.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS compte plus de 18 000 employés et gestionnaires, plus de 1000 médecins et dessert plus de 500 000 personnes réparties sur un territoire de près de 13 000 kilomètres carrés.