Estrie: 5e cas de présence d’influenza aviaire, un second dans la MRC Les Sources

OTTAWA — L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a confirmé jeudi un cinquième cas de présence d’influenza aviaire de type H5 en Estrie.

Pour la seconde fois en cinq jours, c’est un élevage de volaille de la Municipalité régionale de comté (MRC) Les Sources qui est touché. Il n’a pas été identifié.

Entre les 12 et 14 avril, ce sont des élevages de volaille des MRC Brome-Missisquoi, Haut-Saint-François et Val-Saint-François qui ont été affectés.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments assure que les sites infectés ont été mis en quarantaine et qu’elle a établi des mesures de contrôle des mouvements. Elle recommande aux autres fermes de la région d’augmenter les mesures de biosécurité.

Des zones de contrôle primaire ont été établies par l’agence dans les régions où la maladie a été décelée afin de prévenir la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène.

Parmi les élevages affectés figure Canards du Lac-Brome, qui doit abattre 150 000 oiseaux et mettre à pied près de 300 employés. L’entreprise estime qu’il lui faudra probablement de 6 à 12 mois et de fortes sommes d’argent pour rétablir complètement ses activités.

Jeudi, le premier ministre François Legault a dit que son gouvernement être prêt à fournir de l’aide à Canards du Lac Brome.

Le vétérinaire Jean-Pierre Vaillancourt, de l’Université de Montréal, signale que le type de grippe aviaire relevé en Estrie est hautement pathogène et représente la souche la plus à risque à laquelle les agriculteurs québécois n’ont jamais été confrontés. Elle est plus forte et plus contagieuse que d’autres, ce qui signifie que le virus circule davantage, selon le vétérinaire.