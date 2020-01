Estrie: adolescente de 13 ans est introuvable depuis dimanche après-midi

SHERBROOKE, Qc — Pour la deuxième fois cette semaine, la police demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de l’Estrie âgée d’à peine 13 ans qui est introuvable depuis dimanche dernier.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) signale que Maeva Gagnière-Bruneau a été vue pour la dernière fois à Sherbrooke il y a maintenant cinq jours, vers 14h00.

Elle portait alors une tuque noire ou une casquette noire et brune, un pantalon noir et un manteau kaki foncé. Elle portait aussi plusieurs bagues aux doigts, dont une avec le logo d’un «As de pique» et elle avait des espadrilles de deux couleurs, le noir et le blanc.

L’adolescente a la peau blanche, les yeux gris et les cheveux châtains; elle s’exprime en français. Sa taille est de 5 pieds 5 pouces et son poids est d’approximativement 114 livres.

Selon la police, Maeva Gagnière-Bruneau devrait être à Sherbrooke ou à Windsor, une municipalité située à environ 25 kilomètres au nord de Sherbrooke.

Sa famille ainsi que la police ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Pour signaler de l’information aux policiers sur la disparition de Maeva Gagnière-Bruneau, les gens sont invités à contacter Échec au crime au 1-800-711-1800.