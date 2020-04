Estrie: brève description d’un suspect d’incendie au IGA de Cookshire en février

COOKSHIRE-EATON, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) possède maintenant une brève description de suspect dans son enquête sur un incendie criminel survenu dans la nuit du 16 février dernier au marché d’alimentation IGA de Cookshire-Eaton, en Estrie.

L’incendie qui s’est déclaré dans le bâtiment de la rue Principale Est a causé des dommages considérables ayant eu des répercussions importantes pour le commerçant et pour la population.

Il s’agit du seul grand marché d’alimentation de la petite ville d’un peu plus de 5000 habitants. L’incendie a fait en sorte que l’établissement a été fermé pendant plus d’un mois et qu’une grande quantité de nourriture a dû être jetée.

La police affirme que lors de l’événement, le suspect portait un manteau bleu avec des motifs blancs en forme de pointe dans la partie supérieure.

Toute personne possédant de l’information sur cet événement est invitée à communiquer avec la Sûreté du Québec.