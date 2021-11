État d’urgence: plus de militaires arrivent en Colombie-Britannique

VANCOUVER — Alors que les efforts de sauvetage et de secours s’intensifient dans les zones les plus durement touchées par les inondations et les coulées de boue, le gouvernement de la Colombie-Britannique devrait fournir plus d’informations vendredi sur l’état d’urgence qu’il a déclaré.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a indiqué que les mesures pourraient inclure une ordonnance empêchant le passage de tous les voyageurs, sauf essentiels, car un accès limité est lentement rétabli le long de certaines autoroutes.

S’exprimant depuis Washington, hier soir, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que 120 membres des Forces armées canadiennes avaient été envoyés pour soutenir les efforts de secours à Abbotsford, qui a été inondée par les eaux de crue. Un groupe de reconnaissance militaire a également été dépêché au centre provincial des opérations d’urgence à Surrey. Et plus de 200 soldats sont arrivés en renfort en Colombie-Britannique dans les dernières heures.

Environ un millier de personnes piégées à Hope ont pu partir la nuit dernière lorsque le passage à voie unique a été autorisé sur l’autoroute 7, mais environ 17 000 personnes ne peuvent toujours pas accéder à leurs maisons alors que les ordres d’évacuation couvrent quelque 6 900 propriétés.

Sur un autre front, la GRC affirme que les efforts de recherche se poursuivent dans le secteur du glissement de terrain le long de la route 99 au sud de Lillooet où le corps d’une femme a été retrouvé cette semaine, et où la police a reçu des informations faisant état de quatre personnes disparues.

Des animaux de fermes ont subi d’énormes difficultés à cause de la catastrophe et la ministre de l’Agriculture, Lana Popham, a déclaré que des livraisons par hélicoptère de nourriture et d’eau étaient organisées pour le bétail dans les fermes isolées par les inondations.

Justin Trudeau, quant à lui, a déclaré qu’il se rendrait en Colombie-Britannique «le moment venu».

«De toute évidence, notre priorité en ce moment doit être d’obtenir toute l’aide dont les gens ont besoin», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à la suite de son sommet trilatéral avec les présidents américain et mexicain.

Le premier ministre a noté qu’il avait eu plusieurs conversations avec ses ministres, avec le premier ministre John Horgan et avec les maires des communautés inondées pour coordonner une réponse à la catastrophe.

« À chaque étape du processus, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour aider les habitants de la Colombie-Britannique qui traversent actuellement une période extrêmement difficile », a-t-il déclaré.

Dans l’intervalle, la province a annoncé qu’une aide financière sera disponible pour les personnes touchées par les inondations et les glissements de terrain.

Les demandes d’aide doivent être soumises à Emergency Management B-C avant le 12 février de l’année prochaine.