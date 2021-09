États-Unis: 40 % de l’électricité pourrait être solaire d’ici 2035, selon une étude

WASHINGTON — L’énergie solaire a le potentiel de représenter jusqu’à 40 % de l’électricité consommée aux États-Unis d’ici 15 ans, soit dix fois plus qu’actuellement, ce qui nécessiterait toutefois des changements majeurs dans les politiques américaines et des milliards de dollars d’investissements fédéraux pour moderniser le réseau électrique, selon un nouveau rapport fédéral.

Le rapport du Bureau de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables du département de l’Énergie (DOE) indique que les États-Unis devraient quadrupler leur capacité solaire annuelle – et continuer à l’augmenter d’année en année – alors qu’ils passent à un réseau à dominance renouvelable afin de faire face à la menace existentielle posée par les changements climatiques.

Le rapport publié mercredi n’est pas conçu comme une déclaration de politique ou un objectif administratif, ont indiqué des responsables. Il est plutôt «conçu pour guider et inspirer la prochaine décennie d’innovation solaire en nous aidant à répondre à des questions telles que: à quelle vitesse doit-on augmenter la capacité d’énergie solaire et à quel niveau?», a déclaré Becca Jones-Albertus, la directrice du bureau des technologies de l’énergie solaire du département de l’Énergie.

La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, a déclaré dans un communiqué que l’étude «met en lumière le fait que l’énergie solaire, notre source d’énergie propre la moins chère et à la croissance la plus rapide, pourrait produire suffisamment d’électricité pour alimenter toutes les maisons des États-Unis d’ici 2035 et créer jusqu’à 1,5 million d’emplois dans le processus».

Le rapport est publié alors que le président Joe Biden a soutenu que le changement climatique est devenu «la crise de tout le monde» lors d’une visite dans des quartiers inondés par les restes de l’ouragan Ida. M. Biden a averti mardi qu’il était temps pour les États-Unis de prendre au sérieux le danger du «code rouge» posé par le changement climatique ou d’être confrontés à une augmentation des pertes en vies humaines et en biens.

«Nous ne pouvons pas vraiment revenir en arrière, mais nous pouvons empêcher que cela ne s’aggrave», a déclaré le président Biden avant de visiter un quartier du New Jersey ravagé par les graves inondations causées par l’ouragan Ida. «Nous n’avons plus le temps.»

La catastrophe naturelle a offert à M. Biden une ouverture pour pousser le Congrès à approuver son plan de dépenses de 1000 milliards $ pour fortifier les infrastructures à l’échelle nationale, y compris les réseaux électriques, les réseaux d’eau et d’égout, afin de mieux affronter les conditions météorologiques extrêmes. La législation a obtenu le feu vert du Sénat et est en attente d’un vote de la Chambre des représentants.

Les États-Unis ont installé un record de 15 gigawatts de capacité de production d’énergie solaire en 2020, et l’énergie solaire représente désormais un peu plus de 3 % de l’approvisionnement actuel en électricité, a indiqué le département de l’Énergie.

La «Solar Futures Study», préparée par le Laboratoire national des énergies renouvelables du DOE, montre que, d’ici 2035, le pays devrait quadrupler ses ajouts annuels de capacité solaire et fournir 1000 gigawatts d’électricité à un réseau à dominance renouvelable. D’ici 2050, l’énergie solaire pourrait fournir 1600 gigawatts sur un réseau sans carbone, produisant plus d’électricité que ce qui est consommé dans tous les bâtiments résidentiels et commerciaux du pays aujourd’hui, selon le rapport. La décarbonisation de l’ensemble du système énergétique pourrait entraîner jusqu’à 3000 gigawatts d’énergie solaire d’ici 2050 en raison d’une électrification accrue dans les secteurs des transports, des bâtiments et de l’industrie, selon le rapport.

Le rapport suppose que les politiques d’énergie propre actuellement débattues au Congrès entraîneront une réduction de 95 % des émissions de dioxyde de carbone du réseau par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2035, et une réduction de 100 % d’ici 2050.

Mais même sans action agressive du Congrès – un résultat qui est loin d’être certain dans une Chambre et un Sénat divisés – la capacité solaire installée pourrait encore être multipliée par sept d’ici 2050, par rapport à 2005, selon le rapport.

«Même sans effort politique concerté, les forces du marché et les avancées technologiques conduiront à un déploiement important de technologies solaires et d’autres technologies d’énergie propre ainsi qu’à une décarbonisation substantielle», indique le rapport, citant la baisse des coûts des panneaux solaires et d’autres facteurs.

Pour atteindre 40 % d’énergie solaire d’ici 2035, les États-Unis doivent installer en moyenne 30 gigawatts de capacité solaire par an d’ici 2025 – le double de son taux actuel – et 60 gigawatts par an de 2025 à 2030, selon le rapport.

Ces objectifs dépassent de loin ce que même l’industrie solaire a demandé alors que l’administration Biden et le Congrès débattent de la législation sur le climat et les énergies propres. La Solar Energy Industries Association a demandé un cadre pour l’énergie solaire afin d’atteindre 20 % de la production d’électricité aux États-Unis d’ici 2030.

La présidente-directrice générale du groupe, Abigail Ross Hopper, a déclaré que l’étude du DOE «montre clairement que nous n’atteindrons pas les niveaux de décarbonisation dont nous avons besoin sans des avancées politiques significatives».

Le groupe a envoyé mercredi au Congrès une lettre signée par près de 750 entreprises décrivant les changements de politique recommandés. «Nous pensons qu’avec ces politiques et un secteur privé déterminé, les objectifs de l’administration Biden sont définitivement réalisables», a déclaré Mme Hopper.