États-Unis: demande d’enquête sur PRIME, une boisson énergisante très caféinée

NEW YORK — Une boisson énergisante encouragée par des influenceurs, qui a acquis une popularité virale auprès des jeunes, fait l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs et des experts de la santé aux États-Unis en raison de sa teneur potentiellement dangereuse en caféine.

Dimanche, le sénateur Charles Schumer a demandé au Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) d’enquêter sur PRIME, une marque de boisson fondée par les vedettes de YouTube Logan Paul et KSI, qui est devenue une sorte d’obsession parmi les jeunes adeptes des influenceurs.

La boisson est également vendue au Canada chez plusieurs détaillants et sur le Web.

«L’un des symboles les plus populaires de l’été pour les enfants n’est pas un vêtement ou un jouet, c’est une boisson, a affirmé M. Schumer, démocrate de New York. Mais attention aux acheteurs et aux parents, car cette boisson pose un grave problème de santé pour les enfants qu’elle cible avec tant de fébrilité.»

Soutenu par deux des vedettes les plus connues de YouTube, PRIME a immédiatement fait sensation lors de son lancement l’année dernière, provoquant de longues files d’attente dans les épiceries et entraînant des marchés de revente dans les cours d’école.

L’équivalent de six Coca

S’affichant comme une boisson sans sucre et végétalienne, les bouteilles de couleur néon font partie d’un nombre croissant de boissons énergisantes contenant des niveaux élevés de caféine. Dans le cas de PRIME, il y a 200 milligrammes de caféine par 12 onces (350 millilitres), soit l’équivalent d’une demi-douzaine de canettes de Coca ou de près de deux Red Bulls.

Cette teneur élevée a conduit à l’interdiction de ce produit dans certaines écoles du Royaume-Uni et d’Australie, où des pédiatres ont mis en garde contre les effets possibles sur la santé des jeunes, tels que les problèmes cardiaques, l’anxiété et les troubles digestifs.

Les représentants de la société, quant à eux, ont défendu le produit comme étant clairement étiqueté «déconseillé aux moins de 18 ans». La société vend une autre boisson sportive, appelée PRIME Hydration, qui ne contient pas de caféine. Les représentants de PRIME n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Mais dans sa lettre à la FDA, M. Schumer affirme qu’il n’y a guère de différence notable dans le marketing en ligne des deux boissons, ce qui conduit de nombreux parents à croire qu’ils achètent un jus de fruits pour leurs enfants, alors qu’ils se retrouvent avec un «chaudron de caféine».

«Une simple recherche de PRIME sur les médias sociaux génère une quantité impressionnante de contenus commandités, ce qui constitue de la publicité, écrit-il. Ce contenu et les affirmations qui y sont faites devraient faire l’objet d’une enquête, de même que les ingrédients et la teneur en caféine de la boisson énergétique PRIME.»