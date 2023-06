États-Unis: des policiers accusés d’avoir violenté deux hommes noirs sont congédiés

JACKSON, Miss. — Aux États-Unis, les cinq policiers accusés d’avoir battu et agressé sexuellement deux hommes noirs avant de tirer sur l’un d’eux dans la bouche, provoquant une enquête fédérale sur les droits civils, ont été licenciés, a annoncé mardi un shérif du Mississippi.

L’annonce intervient des mois après que Michael Corey Jenkins et son ami Eddie Terrell Parker ont déclaré que six adjoints du shérif du comté de Rankin ont fait irruption dans une maison, sans mandat. Les deux hommes ont déclaré que les policiers les avaient battus, agressés avec un jouet sexuel et ont utilisé à plusieurs reprises leurs Tasers sur eux sur une période d’environ 90 minutes au cours de l’épisode du 24 janvier.

M. Jenkins a déclaré que l’un des policiers avait mis une arme à feu dans sa bouche, puis avait appuyé sur la gâchette, le laissant gravement blessé au visage, à la langue et à la mâchoire.

Le shérif du comté de Rankin, Bryan Bailey, a annoncé mardi que les policiers impliqués dans cet épisode avaient été licenciés, mais il n’a pas voulu fournir les noms de ceux qui étaient concernés ni dire combien d’agents des forces de l’ordre avaient été remerciés. M. Bailey n’a pas répondu aux questions supplémentaires sur l’épisode de janvier.

«En raison de développements récents, y compris les conclusions de notre enquête interne, les adjoints qui étaient encore employés par ce département ont tous été licenciés», a affirmé M. Bailey lors d’une conférence de presse.

«Nous comprenons que les actions présumées de ces agents de police ont érodé la confiance du public dans ce service. Soyez assurés que nous travaillerons avec diligence pour restaurer cette confiance», a-t-il ajouté.

L’annonce de M. Bailey fait également suite à une enquête de l’Associated Press qui a révélé que plusieurs policiers impliqués dans ces événements étaient également liés à au moins quatre événements violents avec des hommes noirs depuis 2019 qui ont fait deux morts et un blessé. Certains qui avaient été acceptés dans l’équipe d’intervention spéciale du département du shérif – une unité tactique dont les membres reçoivent une formation avancée – ont été impliqués dans chacun des quatre événements.

Les policiers avaient déclaré que la descente avait été déclenchée par un rapport faisant état d’activités liées à la drogue dans la maison. La police et les dossiers judiciaires obtenus par l’AP ont révélé l’identité de deux policiers lors du raid de Jenkins : Hunter Elward et Christian Dedmon. Il n’était pas immédiatement clair si l’un d’entre eux avait des avocats qui pourraient commenter en leur nom.

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les droits civils dans le département du shérif du comté de Rankin après l’épisode.

Il n’y a pas d’images de caméra corporelle de l’incident. Les enregistrements obtenus par l’AP montrent que les Tasers utilisés par les députés ont été allumés, éteints ou utilisés des dizaines de fois pendant une période d’environ 65 minutes avant que M. Jenkins ne soit ciblé par un coup de feu.

MM. Jenkins et Parker ont également déposé une plainte fédérale pour droits civils et demandent 400 millions $ de dommages et intérêts.