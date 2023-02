États-Unis: des tornades font plusieurs blessés au Kansas et dans l’Oklahoma

Des tempêtes puissantes accompagnées de rafales violentes et possiblement de tornades ont fait au moins une quinzaine de blessés au Kansas et dans l’Oklahoma au cours des dernières heures.

Pendant ce temps, des résidants du Michigan s’apprêtaient lundi à traverser une cinquième journée sans électricité après la tempête de verglas de la semaine dernière.

En Californie, le Service national de météorologie des États-Unis a prévenu que des tempêtes hivernales continueront à balayer l’État jusqu’à mercredi, après le bref répit de dimanche. Près de 50 000 clients étaient privés d’électricité lundi matin, selon le site poweroutage.us.

Le service de police de la ville de Norman, à une trentaine de kilomètres au sud d’Oklahoma City, affichait dimanche soir un bilan d’au moins 12 blessés légers après le passage d’une tempête.

Les secouristes étaient toujours à la recherche d’autres victimes potentielles. De possibles tornades et des bourrasques de 145 kilomètres/heure sont rapportées dans l’Oklahoma. Des arbres ont été déracinés, des poteaux électriques brisés, des routes fermées et des maisons endommagées dans les secteurs de Norman et Shawnee.

Un peu moins de 20 000 clients étaient sans courant lundi matin dans cet État.

Une tornade a touché terre dimanche près de Liberal, au Kansas, selon le Service national de météorologie. La presse locale rapporte des dommages à une douzaine de maisons et un blessé léger.

Le Centre de prédiction des tempêtes des États-Unis a prévenu que du temps violent menaçait toujours lundi, puisque des orages pourraient donner lieu à des rafales puissantes dans la vallée de l’Ohio. Quelques tornades sont aussi possibles, surtout lundi après-midi dans l’Ohio, selon le centre.

Au Michigan, des équipes continuaient à rebrancher les clients qui sont dans le noir. Environ 135 000 abonnés étaient privés de courant lundi matin.