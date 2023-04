États-Unis: la police abat un homme après s’être présentée à une mauvaise adresse

ALBUQUERQUE, N.M. — Aux États-Unis, les autorités du nord-ouest du Nouveau-Mexique ont diffusé vendredi des images de caméras corporelles montrant des policiers ouvrant le feu et tuant un propriétaire après s’être présentés à la mauvaise adresse en réponse à un appel de violence domestique.

La vidéo publiée par la police de Farmington — un peu plus d’une semaine après la fusillade nocturne du 5 avril — montre des policiers arrivant à la maison. Ils s’approchent de la porte d’entrée, passent devant l’adresse affichée sur la maison et éclairée par une lumière extérieure, frappent à la porte et s’annoncent.

Alors qu’ils frappent encore deux fois, on entend les agents demander à un répartiteur de confirmer l’adresse et de dire à l’appelant de se présenter à la porte. Le répartiteur indique l’adresse d’une maison située de l’autre côté de la rue.

Peu après, le propriétaire de la maison, armé d’un pistolet, ouvre la porte et les officiers commencent immédiatement à tirer tout en reculant. On peut voir l’homme tomber au sol.

Environ une minute plus tard, on entend une femme crier à l’intérieur de la maison et d’autres coups de feu retentissent.

Les autorités ont déclaré que la femme de l’homme a riposté depuis l’entrée, ne sachant pas qui se trouvait à l’extérieur, ce qui a incité les agents à tirer à nouveau. Elle n’a pas été blessée, mais on l’a entendue crier et pleurer après la deuxième salve de coups de feu.

Les répartiteurs ont également reçu un appel de la fille de l’homme, disant qu’elle avait entendu des détonations puis des coups de feu et que son père avait besoin d’aide. Elle et deux autres enfants se trouvaient à l’intérieur de la maison au moment de la fusillade.

La vidéo montre une scène chaotique qui a éclaté environ quatre minutes après que les policiers sont arrivés à la mauvaise adresse. Une fois que les coups de feu ont cessé, on peut entendre les sirènes retentir tandis que d’autres agents arrivent.

On entend la femme du propriétaire implorer les policiers. «À l’aide ! Quelqu’un a tiré sur mon mari. À l’aide ! S’il vous plaît ! Mes enfants sont à l’étage», dit-elle.

Les agents lui ont demandé de sortir et l’un d’entre eux a crié pour lui passer les menottes alors qu’elle était emmenée hors de la maison.

Les raisons pour lesquelles les agents se sont trompés d’adresse font l’objet d’une enquête en cours, a indiqué la police de Farmington.

Le chef de la police de Farmington, Steve Hebbe, a déclaré vendredi que le service publiait la vidéo par souci de transparence et d’ouverture sur ce qu’il a qualifié de jour sombre pour les forces de police et pour la famille de l’homme, identifié comme étant Robert Dotson, 52 ans.

Le département a indiqué que la vidéo avait été visionnée par la famille Dotson et son avocat avant d’être rendue publique.

«Nous tous, hommes et femmes de la police de Farmington, reconnaissons la gravité de cet incident. Nous ferons tout notre possible pour mieux comprendre ce qui s’est passé», a déclaré M. Hebbe.

«Une fois de plus, nous souhaitons exprimer nos condoléances à la famille Dotson et, en tant que chef de la police, je tiens à dire à quel point je suis désolé que cette tragédie se soit produite. Nous continuerons à fournir des mises à jour dès que nous le pourrons.»

Trois policiers ont été placés en congé administratif rémunéré dans l’attente d’une enquête en cours. Ils n’ont pas été identifiés.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une réflexion en cours dans tout le pays sur l’usage des armes par les forces de l’ordre.

Le bureau d’enquête de la police de l’État continue d’examiner l’affaire et indique que les conclusions seront communiquées au procureur pour un examen plus approfondi.