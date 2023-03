États-Unis: l’avocat Alex Murdaugh obtient la prison à vie pour le meurtre de sa femme et son fils

WALTERBORO, S.C. — Un avocat de la Caroline du Sud, Alex Murdaugh, a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle, vendredi, un jour après avoir été reconnu coupable de meurtre dans la mort par balle de sa femme et de son fils.

Le juge Clifton Newman a demandé à Murdaugh s’il avait quelque chose à dire avant la condamnation, et l’avocat a maintenu son innocence.

«Comme je vous le répète, je respecte ce tribunal. Mais je suis innocent. Je ne blesserais en aucun cas ma femme Maggie et je ne blesserais en aucun cas mon fils Paul», a-t-il soutenu.

«Et ce n’était peut-être pas vous. Ça aurait pu être le monstre que vous devenez» lorsque vous prenez de grandes quantités d’opiacés, a déclaré le juge Newman.

Le procureur Creighton Waters a dit qu’aucune des victimes du crime – membres de la famille de Murdaugh et les parents et proches de sa femme – ne souhaitait parler au nom de la poursuite avant le prononcé de la peine.

«La dépravation, l’insensibilité, l’égoïsme de ces crimes sont stupéfiants (…) un homme comme lui ne devrait jamais être autorisé à être parmi les citoyens libres et respectueux des lois», a-t-il déploré.

Les procureurs ont demandé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour Murdaugh, qui, selon eux, a utilisé pendant des décennies à son avantage l’influence considérable de sa famille dans leur petit comté. Toute peine n’aurait eu aucune chance de libération conditionnelle.

Pendant que Murdaugh se tenait devant le juge pour connaître son sort, il se trouvait dans la même salle d’audience où son père, son grand-père et son arrière-grand-père ont plaidé des causes en tant que procureurs élus pendant plus de 80 ans. Le portrait de son grand-père était accroché au fond de la salle jusqu’à ce que le juge ordonne qu’il soit retiré pour le procès.

Au lieu de la chemise et du manteau de sport qu’il portait pendant le procès de six semaines, l’avocat qui a gagné des millions de dollars en poursuivant de grandes entreprises au nom de personnes blessées dans des naufrages est arrivé au tribunal dans une combinaison de prison au lendemain de sa condamnation pour deux chefs de meurtre.

Le jury du comté de Colleton a délibéré pendant moins de trois heures avant de déclarer Murdaugh coupable du meurtre de son fils de 22 ans, Paul, et de sa femme de 52 ans, Maggie.

Le juré Craig Moyer a déclaré à ABC News que lorsque les délibérations ont commencé, le jury a immédiatement procédé à un sondage qui a abouti à neuf votes coupables. Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour convaincre les trois autres.