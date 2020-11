États-Unis: l’équipe scientifique de Biden rencontrera des producteurs de vaccin

Les conseillers scientifiques de Joe Biden rencontreront des producteurs de vaccin dans les prochains jours, cependant que la transition présidentielle continue de stagner en raison du refus de Donald Trump de reconnaître sa défaite.

Le Dr Anthony Fauci, l’expert en infectiologie le plus haut placé dans le gouvernement, a affirmé que le retard dans la passation du pouvoir peut poser problème durant une crise de santé publique.

M. Fauci, qui est à la tête de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a traversé plusieurs transitions présidentielles depuis qu’il s’est joint à la fonction publique américaine. Il compare ce processus à des athlètes se passant le bâton dans une course à relais. «Tu ne veux pas arrêter et ensuite le donner à quelqu’un, illustre-t-il. Tu veux continuer sans arrêter. »

Les tentatives de communication du président-élu avec des producteurs de vaccin surviennent au moment où la pandémie de COVID-19 atteint sa phase la plus dangereuse. En moyenne, dans la dernière semaine, on décelait 145 000 nouveaux cas par jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ajoutent environ un million de nouveaux cas par semaine et 820 décès par jour, une hausse de 33 % en seulement deux semaines.

Le chef de cabinet de M. Biden, Rob Klain, a affirmé que les consultations avec des sociétés pharmaceutiques s’amorceront cette semaine.