États-Unis: New York est secoué par le variant Omicron

NEW YORK — Il y a quelques semaines à peine, la ville de New York semblait être en contrôle dans la lutte contre le coronavirus. Mais New York est maintenant un point chaud aux États-Unis, confronté à un sommet vertigineux du nombre de cas, à une course aux tests de dépistage, à un dilemme face à une potentielle crise majeure et à un sentiment épuisant de déjà vu.

Une vague de cas alimentée par le variant Omicron déferle sur la ville la plus peuplée du pays, qui avait été durement frappée au début de la pandémie. Alors que les responsables de la santé disent qu’il y a des raisons importantes de croire que New York ne revivra pas le scénario du printemps 2020, certains spectacles de Broadway ont brusquement annulé des représentations, l’obligation du port du masque à l’intérieur est de retour et les tests sont difficiles à trouver.

«C’est décevant que nous n’ayons pas développé un meilleur système et que nous n’étions pas mieux préparés à une autre vague», a déclaré Jordan Thomas lundi alors qu’il attendait depuis quatre heures pour obtenir un test de dépistage dans une clinique de santé près du centre-ville de Brooklyn.

Avec des températures frôlant le point de congélation, Nina Clark a rejoint la file pour la troisième fois depuis le début de ses symptômes jeudi. Une fois de plus, elle a fini par partir avant d’obtenir un test.

«Je suis restée là dans le froid et j’ai dit: » Je ne peux pas faire ça « », a-t-elle déclaré. «Partout où vous allez, il y a une file d’attente.»

Alors que les responsables et les experts de la santé exhortaient les gens à subir non seulement un test de dépistage, mais aussi à obtenir une dose de rappel du vaccin, une file d’une heure pour l’un ou l’autre s’est formée dans une pharmacie privée du bas Manhattan.

«J’essaie juste de rester optimiste», a déclaré Inga Chen en attendant un rappel.

New York a fermé certains centres de dépistage le mois dernier en raison d’une baisse de la demande et elle les a remplacés par des camions de dépistage mobile. Elle doit maintenant corriger le tir et à nouveau augmenter sa capacité de dépistage. Les 130 000 tests quotidiens sur les sites financés par la Ville représentent déjà le double de ce qu’elle effectuait il y a à peine trois semaines, et le maire Bill de Blasio a déclaré lundi que New York ajouterait 20 emplacements fixes et trois camionnettes cette semaine. Il prévoit également de distribuer 500 000 kits de test rapide pour la maison.

Le Dr Mitchell Katz, qui dirige le système hospitalier public de New York, a déclaré que les responsables ne s’attendaient pas à «autant de nouvelles sur Omicron» ou à une pénurie de tests à domicile. Pendant ce temps, des sites de dépistage plus petits ont rencontré des problèmes de personnel ce week-end, car les travailleurs eux-mêmes ont contracté le virus, a-t-il ajouté.

Le Dr Katz a déclaré que la Ville veillerait désormais à ce que des travailleurs soient prêts à remplacer ceux qui sont malades et à prendre d’autres mesures pour atténuer la pénurie de tests.

Les États-Unis font face à la fois à la montée d’Omicron et à une vague de plusieurs mois alimentée par le variant Delta, et de nombreuses autres régions du pays ont déclaré des taux d’infection considérablement plus élevés que dans la ville de New York au cours de la semaine dernière. Mais la vitesse de l’assaut dans la grosse pomme secoue les experts de la santé, même après près de deux ans de surprises liés au virus.

«Nous n’avons jamais vu cela auparavant à NYC», a tweeté jeudi le conseiller du maire en santé publique, le Dr Jay Varma, faisant référence à l’augmentation du taux de tests positifs au cours des jours précédents.

Près de 42 600 personnes dans toute la ville ont été déclarées positives du mercredi au samedi, contre moins de 35 800 pour tout le mois de novembre. La ville n’a jamais eu autant de personnes déclarées positives en si peu de temps depuis que les tests sont devenus largement disponibles; il n’y a pas d’image claire concernant le nombre de personnes qui ont contracté le virus lors de la première vague de New York au printemps 2020.

Les hospitalisations ont également augmenté, beaucoup plus lentement toutefois. Les nouvelles admissions dans toute la ville étaient en moyenne d’environ 110 par jour jusqu’au milieu de la semaine dernière, soit environ le double du nombre d’un mois plus tôt. Mais la moyenne à la même époque l’année dernière était d’environ 230, et elle a dépassé 1 600 au début d’avril 2020.

Le nombre moyen de décès par jour approchait alors 800 contre 100 à la fin du mois de janvier de cette année. Le nombre de décès par jour est actuellement assez stable, il était à environ une douzaine, au milieu de la semaine dernière.

Les hospitalisations et les décès ont tendance à suivre les cas en augmentant et en diminuant. Mais des scientifiques notent qu’en Afrique du Sud, où le variant Omicron a été identifié pour la première fois, une augmentation du nombre de cas n’a pas été suivie d’une augmentation proportionnelle des hospitalisations et des décès.

Les hôpitaux de New York disent avoir vu des augmentations modestes, mais gérables.

Par exemple, Northwell Health, le plus grand système de santé privé de l’État, comptait environ 400 patients positifs à la COVID-19 vendredi dans ses près de vingt hôpitaux à New York et ses environs, a déclaré le Dr John D’Angelo, chef du service intégré. Le nombre était en hausse par rapport à environ 300 il y a quelques semaines, mais il ne représente qu’une fraction des 1 350 hospitalisations enregistrées en janvier dernier et des 3 500 au début du printemps 2020.

De plus, les patients atteints de la COVID-19 aujourd’hui, de façon générale, n’ont pas besoin de rester aussi longtemps que lors des vagues précédentes, selon le Dr Katz et le Dr Fritz François, chef des opérations hospitalières du NYU Langone Health system.

Pourtant, les hôpitaux se préparent à des pénuries de personnel, car les infections ou les expositions obligent les membres du personnel à rester à la maison. Le Dr Katz a déclaré que les cliniques du système public passent presque toutes aux consultations virtuelles afin que certaines infirmières puissent être transférées vers des hôpitaux et des sites de dépistage.

«Nous savons comment faire cela. Nous sommes prêts», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle avec le maire démocrate.

À certains égards, il n’y a aucune comparaison avec la première vague terrifiante du virus, lorsque personne n’était vacciné, le port du masque était presque absent à New York et les cliniciens commençaient tout juste à apprendre à traiter la COVID-19.

Pourtant, certains experts en santé publique affirment que les responsables de New York et d’ailleurs n’ont toujours pas appris à gérer la pandémie.

«Nous constatons une sous-réaction, continuellement», a déclaré le Dr Stanley Weiss, professeur d’épidémiologie à l’Université Rutgers. Il pense que les autorités devraient immédiatement redéfinir «entièrement vacciné» pour inclure les rappels; limiter les espaces publics intérieurs aux vaccinés, offrir la troisième dose et constamment obliger le masque; et améliorer la ventilation intérieure, entre autres étapes.

Quelles que soient les différences, il y a encore quelques échos de 2020.

L’administration municipale se demande si elle peut poursuivre une tradition bien-aimée – cette fois, la célébration du Nouvel An à Times Square, au lieu du défilé de la Saint-Patrick en 2020. Et les résidents sont de nouveau aux prises avec des décisions concernant des activités quotidiennes qui semblent soudainement risquées.

Sheldon Rogers s’est rendu à son «party de bureau» plus tôt ce mois-ci, pensant qu’il semblait enfin sûr de célébrer avec des collègues de l’entreprise de technologie où il travaille.

Après une éclosion lors de la fête, il a passé près de trois heures à attendre le résultat d’un test de dépistage mercredi dans un centre de soins d’urgence privé à Brooklyn.

«Cela rappelait un peu les premiers jours de la pandémie», a-t-il songé lundi après avoir été déclaré négatif.