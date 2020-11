États-Unis: Trump a affirmé devant une foule au Michigan qu’il est confiant

WASHINGTON — Le président Donald Trump a bravé la neige et le vent lors d’un rassemblement auquel ont participé quelques milliers de partisans au Michigan, à quelques jours du scrutin.

M. Trump a pris la parole à Washington Township, dimanche. « On gèle ici », a-t-il lancé à la foule.

Le président continue de courtiser les électeurs des régions les plus blanches et rurales du Michigan. Son opposant démocrate Joe Biden était dans cet État la veille, en compagnie de l’ex-président Barack Obama, dans une tentative de rallier plus d’électeurs noirs à sa cause.

M. Trump a démontré beaucoup de confiance en vue de l’élection de mardi. « Je ne sais pas si [M. Biden] sait qu’il va perdre », a-t-il avancé.

Il s’agit du premier arrêt du président sortant sur dix rassemblements dans les 48 dernières heures de la campagne. Il doit aussi se rendre en Iowa, en Caroline du Nord, en Géorgie et en Floride.