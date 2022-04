États-Unis: une tornade détruit des dizaines de maisons au Kansas

WICHITA, Kan. — Une puissante tornade a détruit ou endommagé des dizaines de maisons et de bâtiments au Kansas, blessé plusieurs personnes et privé 6500 habitants d’électricité.

Selon des responsables, la tornade s’était déplacée dans certaines parties du sud-est de Wichita et d’Andover vendredi soir. Le chef des pompiers d’Andover, Chad Russell, a déclaré lors d’une conférence de presse tôt samedi matin que 50 à 100 bâtiments avaient été endommagés dans le comté de Sedgwick.

M. Russell a affirmé que dans certains quartiers, les maisons «ont été complètement détruites».

Les équipes de secours ont déjà fait le tour des décombres à Andover. Il y a des maisons complètement détruites et des quartiers entiers anéantis, mais aucune blessure grave, a indiqué le chef des pompiers.

L’hôtel de ville a également subi des dommages, ce qui a entravé «certains de nos efforts», a ajouté M. Russell.

Des équipes du National Weather Service ont travaillé samedi pour déterminer l’étendue et la force de la tornade, a annoncé le météorologue Kevin Darmofal.

Flor et Aldo Delgado ont raconté avoir prié dans le sous-sol de leur maison d’Andover alors qu’une tornade passait juste au-dessus d’eux, détruisant leur maison et leurs voitures.

Le couple s’était réfugié au sous-sol après avoir regardé par la fenêtre vendredi soir et vu la tornade commencer à se former.

«Les lumières ont commencé à clignoter et ont fini par s’éteindre, et en une minute, toute la maison a commencé à trembler et c’était si bruyant. Nous avons commencé à sentir de l’eau frapper nos visages, et il n’y avait que de la poussière partout. Cela a duré ce qui m’a semblé être une minute, alors qu’elle était juste au-dessus de nous», s’est rappelé Aldo Delgado.

Flor Delgado a de son côté déclaré qu’elle pouvait entendre leur maison être déchirée de part en part alors qu’ils priaient pour leur sécurité, a rapporté le Wichita Eagle.

«Sur le moment, j’ai réalisé que nous ne pouvions absolument rien faire. Je savais que mon mari le ressentait aussi parce qu’il était calme et me réconfortait, mais à un moment donné, il a commencé à perdre la tête et à pleurer. Je pouvais entendre sa voix craquer pendant qu’il priait», a-t-elle dit.

Une fois la tornade passée, les Delgado ont émergé des décombres avec seulement les vêtements qu’ils portaient sur le dos. Leur maison, leurs voitures et leurs objets personnels ont tous disparu.

«Nous n’avions même pas nos alliances de mariage à ce moment-là», a ajouté Flor Delgado.

La gouverneure de l’État, Laura Kelly, a déclaré l’état d’urgence pour les zones les plus durement touchées.

Cela met à disposition des ressources de l’État pour aider les juridictions locales dans les zones touchées.

En plus des tornades, de la grosse grêle a été signalée dans plusieurs villes de la région. Selon le National Weather Service, de la grêle de la taille de balles de softball a été repérée près de Holbrook au Nebraska et d’Enterprise au Kansas.