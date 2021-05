Été 2021: les camps d’été veulent savoir s’ils peuvent ouvrir et demandent de l’aide

MONTRÉAL — L’incertitude règne encore sur l’été 2021: l’Association des camps du Québec (ACQ) demande au gouvernement de confirmer dès maintenant qu’ils pourront être ouverts dès juin, ainsi que de leur octroyer une aide de 10 millions $ pour offrir un maximum de places aux enfants.

Début mai, l’ACQ attend encore d’avoir le feu vert pour organiser les activités estivales et embaucher des moniteurs.

Les familles québécoises se demandent aussi comment planifier leur été.

Pourtant, la Direction générale de la Santé publique (DGSP) et le gouvernement du Québec disposent de toute l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée quant à la réouverture des camps de vacances, soutient l’Association, qui dit avoir planché sur l’élaboration d’un protocole sanitaire «strict et réaliste».

Mais pour le mettre en place, les camps ont besoin de soutien financier, dit l’ACQ.

Sur les 10 millions $ demandés, 4 millions $ seraient versés aux camps de jour, pour qu’ils fonctionnent «en respectant les mêmes mesures sanitaires que l’an dernier», en plus de leur permettre d’accueillir plus de jeunes et de rattraper la baisse d’achalandage de 37 % enregistrée en 2020.

Il s’agit d’acheter du matériel de protection, comme des couvre-visages, et parfois la location de tentes pour maximiser les activités extérieures et même des locaux supplémentaires. Du personnel supplémentaire est aussi requis pour éviter la contamination.

On sait comment procéder de façon sécuritaire, soutient le directeur général de l’ACQ, Éric Beauchemin. Seulement huit éclosions de COVID-19 ont été portées à son attention l’été dernier, sur un total de 800 sites.

Pour les camps de vacances, la situation est actuellement variable, et certains ne pourront accueillir de petits campeurs cet été.

Selon un sondage réalisé par l’ACQ auprès de ses membres, le tiers des camps affirment qu’ils ne pourront pas se conformer aux nouvelles directives sanitaires dans les délais impartis ou qu’il est trop tard pour redémarrer leur site après plus d’un an d’inactivité. M. Beauchemin dit recevoir un tel appel presqu’à chaque jour ces temps-ci d’un camp qui abandonne pour cet été, parce qu’il juge qu’il est déjà trop tard pour réussir à le mettre sur pied à temps. Un tiers des camps sont encore indécis, dit-il, et le dernier tiers soutiennent qu’ils seront certainement en mesure de fonctionner si le gouvernement le permet et les appuie.

Ainsi, les 6 autres millions $ demandés serviraient à financer la mise en œuvre du protocole et un soutien en cas de fermeture temporaire pendant l’été. Pour les camps de vacances qui ne pourraient rouvrir malgré la levée du décret, l’aide financière servirait à éponger leurs coûts fixes afin de survivre à la crise, comme ce fut le cas en 2020.

L’an dernier, Québec avait débloqué une aide d’urgence totalisant 13,7 millions $ pour les camps certifiés, soutient l’ACQ.

«En cette année particulière, nous avons la ferme conviction que les camps font partie des solutions aux problèmes de santé mentale auxquels font face nos jeunes et au stress des familles. Mais pour réussir, nous avons besoin du soutien du gouvernement», souligne M. Beauchemin.

Pour beaucoup de jeunes, ce serait un retour à la socialisation et une occasion d’avoir des activités de jeu, en groupe, dans la nature, qu’ils n’ont pas eues depuis un bon moment. «C’est une opportunité que l’on donne à tous les enfants du Québec de reprendre la route vers ces aventures-là.»

La ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, a été questionnée à ce sujet mercredi à l’Assemblée nationale.

Elle a indiqué être «très au fait de l’importance des camps pour les parents, pour les enfants pour leur développement».

Les demandes financières de l’ACQ n’ont toutefois été reçues que vendredi, dit-elle, et seront analysées pour voir comment les camps peuvent être aidés. «On sera au rendez-vous très certainement», a-t-elle ajouté. Elle doit rencontrer sous peu les représentants de l’ACQ.