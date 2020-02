Éthique: Trudeau ne respecte pas la date limite pour la divulgation au commissaire

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a de nouveau enfreint les règles fédérales en matière d’éthique — cette fois, en ne respectant pas la date limite pour déposer une déclaration de divulgation financière auprès du commissaire à l’éthique.

Chaque député est tenu de déposer une déclaration dans les 60 jours suivant la publication de son élection dans la Gazette du Canada; dans le cas de M. Trudeau, la date limite était le 13 janvier.

Sur les 338 députés élus en octobre dernier, seulement 13, incluant M. Trudeau, n’avaient pas déposé leurs déclarations au 5 février, la dernière fois que le bureau du commissaire Mario Dion a mis à jour un rapport d’étape sur le respect par les membres de l’obligation de divulgation.

Le bureau du premier ministre a affirmé que l’absence de divulgation était une erreur administrative qui est en train d’être corrigée.

Le rapport sur la conformité, disponible sur le site web du commissaire à l’éthique, doit être mis à jour à nouveau mercredi.

Au 5 février, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’avait pas encore déposé sa déclaration, tout comme les députés libéraux Wayne Easter et Hedy Fry, et les députés conservateurs John Barlow et Arnold Viersen.

Il n’y a pas de pénalité pour le non-respect de l’échéancier pour ce document, dans lequel les députés sont censés détailler leurs propres intérêts et ceux des membres de leur famille, afin de se protéger contre une situation de conflit d’intérêts.

M. Trudeau a enfreint la Loi sur les conflits d’intérêts à deux reprises: en acceptant des vacances en famille en 2016 sur l’île privée des Bahamas appartenant à l’Aga Khan, milliardaire et chef spirituel des musulmans ismaéliens du monde; et en faisant pression indûment sur son ancienne procureure générale, Jody Wilson-Raybould, pour qu’elle intervienne afin d’arrêter les poursuites criminelles contre le géant montréalais de l’ingénierie SNC-Lavalin.