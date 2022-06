Étienne Grandmont est investi candidat de Québec solidaire dans Taschereau

MONTRÉAL — Étienne Grandmont devient le candidat de Québec solidaire (QS) dans la circonscription de Taschereau, à Québec. Il a remporté l’investiture samedi face à Madeleine Cloutier et tentera de succéder à la solidaire Catherine Dorion qui a annoncé en avril qu’elle ne briguerait pas un nouveau mandat.

Directeur général et porte-parole d’Accès transports viables, un organisme qui défend les droits des utilisateurs des transports collectifs et actifs, depuis septembre 2012, Étienne Grandmont a fait du transport, de l’écologie et de l’urbanisme des priorités de sa campagne.

M. Grandmont avait été approché par Manon Massé, co-porte-parole de QS. Mme Cloutier avait quant à elle obtenu l’appui de la députée sortante, Mme Dorion.

«Québec solidaire va envoyer Etienne Grandmont à l’Assemblée nationale. Il va démasquer l’incompétence de la CAQ en transport en commun. Avec lui, le projet de 3e lien ça n’arrivera pas», a commenté sur Twitter le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois samedi soir.

QS, avec Catherine Dorion, l’avait emporté en 2018 avec 42 % des voix et une majorité confortable de 8511 votes sur sa plus proche adversaire caquiste dans cette circonscription autrefois considérée comme un bastion péquiste.

En octobre, M. Grandmont affrontera notamment la candidate du Parti québécois (PQ), Jeanne Robin. Elle est directrice principale de Vivre en ville, un organisme conseil en matière d’urbanisme et de transport collectif, où M. Grandmont a également travaillé.

Pascale St-Hilaire, une gestionnaire dans la fonction publique québécoise, est candidate pour la Coalition avenir Québec (CAQ). Le Parti conservateur sera représenté par Marie-Josée Hélie qui se décrit comme une «experte en autonomie alimentaire». Le Parti libéral du Québec (PLQ) n’a pas dévoilé de candidat dans Taschereau.