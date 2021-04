Étonnamment, les insolvabilités en Ontario ont chuté de 24 % en pleine pandémie

TORONTO — Le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario affirme que les insolvabilités dans la province ont chuté de 24 % l’an dernier, «malgré» les ravages économiques causés par la pandémie de COVID-19.

Le Bureau, l’équivalent du directeur parlementaire du budget, souligne que cette baisse, inhabituelle pour une période de récession, est attribuable à une combinaison de facteurs. Les mesures de soutien du gouvernement fédéral, les taux d’intérêt bas et les reports de paiements offerts par des créanciers ont tous contribué à empêcher des entreprises et des ménages de déclarer faillite, selon le Bureau.

Le rapport note que les cas d’insolvabilité ont diminué dans toutes les grandes villes et dans la plupart des secteurs d’activité de l’Ontario en 2020. Par contre, les cas d’insolvabilité ont augmenté dans trois secteurs: les services d’enseignement, le secteur de l’information, de la culture et des loisirs, ainsi que celui de la finance et des assurances.

Le Bureau de la responsabilité financière souligne que les insolvabilités pourraient augmenter à moyen terme en Ontario, en raison des défis économiques persistants que pose la pandémie. Les insolvabilités dépendront de l’ampleur et du rythme de l’élimination progressive du soutien du revenu par le gouvernement, précise le Bureau.

L’Ontario a affiché le troisième taux le plus faible de baisse du nombre total de cas d’insolvabilité en 2020, derrière l’Alberta et le Manitoba.

Le gouvernement de l’Ontario a adopté une série de mesures pour aider les petites entreprises à survivre à plusieurs confinements causés par la pandémie.

Dans son budget 2021, le gouvernement a offert une deuxième série de subventions, allant de 10 000 $ à 20 000 $, aux petites entreprises durement touchées par la pandémie. Le gouvernement soutient qu’il a réservé 1,7 milliard $ pour ce programme.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, qui déplore la fermeture de milliers d’entreprises, réclame d’autres changements pour maintenir à flot les détaillants.