Étude: il y aura plus de précipitations de pluie que de neige dans l’Arctique

De nouvelles recherches suggèrent que les précipitations de pluies seront dans quelques décennies plus fréquentes dans l’Arctique que les précipitations de neige, en raison du changement climatique. Le virage pourrait se produire plus tôt que prévu avec de graves conséquences pour l’environnement de la région, ses habitants et ses animaux.

Une étude menée par des chercheurs de l’Université du Manitoba, publiée mardi dans la revue «Nature Communications», indique que des quantités moyennes de précipitations plus élevées que prévu sont possibles d’ici 2100. Et les pluies d’automne pourraient dépasser les précipitations de neige 10 ou 20 ans plus tôt que ce seuil prévu en raison du réchauffement climatique rapide et de la perte de glace de mer.

«Quand nous parlons de ce qui se passera en 2100, cela semble si lointain, mais ce n’est que dans 80 ans», a déclaré Michelle McCrystall, chercheuse principale de l’étude et boursière postdoctorale à Université du Manitoba.

«C’est la prochaine génération. Et si nous poursuivons la trajectoire que nous suivons, de nombreux problèmes pourraient survenir encore plus rapidement que ce que nous avions prévu.»

La chercheuse a déclaré que les conséquences de l’augmentation des pluies dans l’Arctique sont énormes, notamment les inondations et la fonte du pergélisol sur lequel sont construites les maisons, les routes et les pistes d’atterrissage. Un extrême-nord pluvieux aurait également des conséquences dévastatrices pour les humains et la faune.

L’étude indique que cela pourrait entraîner des «événements de famine catastrophiques» pour le caribou, le renne et le bœuf musqué, car d’épaisses croûtes de glace se formeraient à partir de l’humidité lorsque l’air se refroidirait, rendant impossible pour les animaux de se nourrir.

«Ce n’est pas seulement un problème pour les rennes, les caribous et les bœufs musqués, mais aussi pour les habitants du Nord qui en dépendent», a déclaré Mark Serreze, co-auteur de l’étude et directeur du National Snow and Ice Data Center à Boulder au Colorado.

Certains des changements se produisent déjà, a déclaré Michelle McCrystall.

En août, des pluies sont tombées pour la première fois de l’histoire sur le point le plus élevé de la calotte glaciaire du Groenland.

«Le fait que nous ayons des précipitations sur le sommet du Groenland en ce moment, et que nous allons peut-être avoir plus de précipitations à l’avenir, cela me stupéfie un peu.»

Michelle McCrystall a mentionné que l’on savait depuis toujours que les régimes de précipitations changeraient dans l’Arctique en raison du changement climatique, mais pas au rythme actuel.

«Nos projections montrent que ce sera beaucoup plus intense et beaucoup plus extrême que nous ne le pensions auparavant.»

La chercheuse a indiqué que les implications d’une augmentation des pluies dans l’Arctique signifient que les mesures d’atténuation, y compris l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, sont encore plus critiques.

«Si nous pouvons nous situer dans cette limite de 1,5 degré, la majeure partie de l’Arctique restera au moins dominée par les chutes de neige», a-t-elle ajouté.

Michelle McCrystall a indiqué qu’elle souhaitait que l’étude serve de signal d’alarme supplémentaire aux dirigeants du monde pour qu’ils atteignent les objectifs climatiques.

«Je ne veux pas que tout soit pessimiste. Je veux que cela fournisse une incitation, que si nous restons dans les limites fixées par nos dirigeants mondiaux, ces changements ne se produiront pas», a-t-elle déclaré.

«C’est un autre exemple de la raison pour laquelle nous avons besoin de ces politiques climatiques mondiales.»