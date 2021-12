Étude: les étés plus chauds aggravent les infestations de tiques pour les orignaux

TRAVERSE CITY, Mich. — C’est un spectacle dégoûtant: des dizaines de milliers de tiques accrochées à un orignal dont elles sucent le sang, pendant que la pauvre bête en détresse se gratte si férocement contre les arbres qu’elle finit par arracher sa fourrure.

Les infestations hivernales de tiques sont courantes dans le nord des États-Unis. Les animaux adultes peuvent normalement y survivre, mais les veaux y sont plus vulnérables. Les changements climatiques pourraient toutefois aggraver la situation, ont récemment prévenu des chercheurs.

Des données colligées pendant 19 ans dans le parc national Isle Royale, au Michigan, montrent que les orignaux portent plus de tiques après les étés particulièrement chauds, selon une étude publiée dans le journal scientifique Frontiers in Ecology and Evolution.

Cela se produit possiblement parce que le temps plus chaud accélère le développement des larves de tiques, augmentant le nombre de survivantes, a expliqué l’auteure de l’étude, la professeure Sarah Hoy de l’Université technologique du Michigan.

«On pense souvent que l’hiver a un grand impact sur les orignaux, mais les preuves suggèrent de plus en plus que l’impact de l’été pourrait être encore plus important», a-t-elle dit.

En plus de la perte partielle de leur chaud manteau d’hiver, une infestation de tiques rend les orignaux anémiques et moins aptes à se reproduire, a ajouté Mme Hoy. C’est une des principales causes du récent déclin des populations dans le nord-est des États-Unis, où la hausse de la température estivale a été plus importante qu’ailleurs au pays.

Cette étude met en lumière les différents impacts que le réchauffement planétaire peut avoir sur la faune, a dit le co-auteur John Vucetich, lui aussi professeur à Michigan Tech.

Plusieurs études ont examiné la relation entre les prédateurs et leurs proies, a-t-il rappelé. M. Vucetich, Mme Hoy et leur collègue Rolf Peterson mènent la plus longue étude du monde sur la relation prédateur-proie dans un écosystème fermé. Elle porte sur les orignaux et les loups d’Isle Royale, un parc insulaire du lac Supérieur.

«Mais les parasites sont à tout le moins tout aussi important que la prédation, a dit M. Vucetich. Être un parasite est une façon facile de survivre dans le monde naturel.»

Des études précédentes ont prédit que les changements climatiques pousseront les animaux vers de nouveaux environnements où ils rencontreront des parasites face auxquels ils seront sans défense. Le temps plus chaud devrait aussi permettre aux parasites de se développer plus rapidement et de survivre plus longtemps.

L’équipe de Michigan Tech a estimé d’année en année les infestations de tiques pour des centaines d’orignaux d’Isle Royale à partir de photos de pertes de poils prises entre 2001 et 2019.

Les chercheurs ont développé des modèles à partir de ces chiffres, puis ils ont ajouté des données comme la température et les chutes de neige, pour tirer des conclusions concernant l’impact des changements climatiques.

Le cycle de vie hivernal des tiques commence en juin, quand les femelles pondent des milliers d’œufs dans le sol. Ils éclosent quelques mois plus tard. Les larves grimpent le long des plantes et attendent qu’un hôte — idéalement un cervidé, comme un orignal — les effleure pour s’y accrocher.

Les chevreuils sont meilleurs que les orignaux pour s’en débarrasser, possiblement en raison de différences évolutionnaires, dit l’étude.

Les tiques se nourrissent du sang de leur hôte tout l’hiver, puis se détachent. Les mâles meurent, tout comme les femelles si elles tombent dans la neige. Si le sol est sec, les femelles survivent et pondent leurs œufs pour relancer le cycle.

Des études précédentes concernant les interactions entre les tiques et les orignaux se sont concentrées sur les hivers plus doux, qui donnent aux tiques plus de temps pour se trouver un hôte et qui augmentent leurs chances d’une ponte réussie en raison d’une couverture neigeuse réduite.

«Mais cette nouvelle étude dit, ‘Pas si vite — ces changements subtils pendant l’été peuvent exacerber certains de ces impacts et il faut aussi s’y intéresser’», a dit Michelle Carstensen, du département des Ressources naturelles du Minnesota.

Mme Carstensen, qui n’a pas participé à cette étude, dit qu’elle est intéressante, tout en rappelant que l’Isle Royale a des caractéristiques particulières.

Les seuls prédateurs des orignaux sont des loups, qui étaient presque éteints avant que la population ne soit ressuscitée en 2018. Il n’y a pas de chevreuils sur Isle Royale, donc les orignaux ne sont pas exposés au ver des méningites, un parasite mortel dont les chevreuils sont porteurs. La chasse n’y est pas permise.

Cela explique pourquoi la population d’orignaux d’Isle Royale a explosé à quelque 1800 individus au cours des dernières années, en dépit des tiques.

Les tiques sont endémiques en Nouvelle-Angleterre, où on retrouve aisément la plus importante population d’orignaux des États-Unis (exception faite de l’Alaska). Elles ont causé la mort de la moitié des veaux au Maine et au New Hampshire entre 2014 et 2020, a dit Pete Pekins, un biologiste à la retraite de l’Université du New Hampshire.

«C’est comme le pire cauchemar de vampires d’Halloween qu’on puisse imaginer», a-t-il dit.

En raison des différences environnementales entre les régions, il faut faire preuve de prudence avant de généraliser les conclusions d’Isle Royale, a dit M. Pekins. Celles-ci témoignent quand même de l’influence du réchauffement climatique sur les parasites et les autres menaces qui planent sur la faune.

«Peut-être que ça permettra de faire comprendre aux gens que les changements climatiques sont réels, a-t-il dit. Les tiques hivernales gagnent la course aux armements et votre espèce la plus connue la perd.»