Étude pour percer les secrets de la bactérie de la méningite

MONTRÉAL — Une nouvelle étude menée à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) tentera de percer les secrets d’une bactérie responsable notamment de la méningite et de la gonorrhée, ce qui pourrait mener au développement de nouvelles options thérapeutiques.

Le professeur Frédéric Veyrier a reçu un financement de 711 450 $ des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour ce projet sur les bactéries du nasopharynx, dont les Neisseria.

Le but de l’étude est de comprendre comment ces bactéries sont passées de bactéries inoffensives à bactéries capables de causer des maladies qui font des millions de victimes chaque année.

Le projet portera plus spécifiquement sur les bactéries Neisseria meningitidis et Neisseria gonorrhoeae.

«Ce sont deux bactéries très proches qui causent deux maladies différentes, mais à la base c’était le même ancêtre qui a évolué de la bouche au nasopharynx, au système reproducteur», a expliqué le professeur Veyrier.

Ses collègues et lui tenteront de comprendre comment cet ancêtre commun a évolué au fil du temps pour devenir les bactéries que l’on connaît aujourd’hui.

Le but est de mieux comprendre ce que la bactérie a perdu ou acquis à chaque étape de son évolution, et l’impact que cela a eu sur sa capacité à causer des problèmes de santé.

«On regarde vraiment ce qui lui a permis de s’adapter au nasopharynx à partir de la bouche, a-t-il dit. Elle a acquis certaines protéines qui lui permettent de reconnaître le nasopharynx et de s’attacher à cette muqueuse-là. Ça a été une étape clé. Elle a aussi changé de forme, et c’est ça qu’on essaie de retracer pour mieux comprendre comment une bactérie peut s’adapter au nasopharynx et devenir pathogène par la suite. Mais on travaille aussi à savoir comment elle est passée du nasopharynx au système génital.»

Si on arrive à comprendre pourquoi, entre deux bactéries très similaires, une est dangereuse pour la santé, mais pas l’autre, on pourra envisager de développer des vaccins qui inciteraient le système immunitaire à attaquer des protéines qu’on ne retrouve que chez les bactéries nuisibles, a expliqué le professeur Veyrier.

«L’idée, c’est toujours de chercher des choses qui sont propres aux pathogènes pour essayer de les cibler et de les éliminer, sans éliminer (les bactéries) qui sont importantes (pour notre santé)», a-t-il ajouté.

La méningite peut avoir des conséquences très graves pour la santé, même pour les patients qui reçoivent les meilleurs soins, et on recense environ 150 000 infections par année.

Neisseria gonorrhoeae, en comparaison, infecterait plus de 100 millions de personnes par année.

«(Elle) se dissimule tellement dans la population! C’est un autre ordre d’échelle, a dit M. Veyrier. Oui, les impacts sont moins forts, mais finalement il y a tellement de gens qui sont touchés que ça a des conséquences très importantes sur la fertilité.»

Neisseria gonorrhoeae est donc beaucoup moins bien contrôlée et plusieurs souches résistent maintenant à tous les antibiotiques.

Et cette évolution de la bactérie que les chercheurs étudieront se poursuit: on assiste actuellement à l’émergence de souches de Neisseria meningitidis qui commencent à s’adapter au système reproducteur.

«C’est vraiment l’évolution en temps réel. C’est comme si l’histoire se rejouait, a-t-il conclu. Comprendre l’histoire, c’est aussi arriver à prévoir l’avenir, finalement.»