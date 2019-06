Évacuation de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec

MONTRÉAL — Les autorités de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec conjointement avec le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) procèdent à l’évacuation de l’aéroport.

Paul Joncas, un voyageur rejoint par La Presse canadienne, a indiqué «qu’un appel suspect placé à la police» était à l’origine de l’opération en cours.

«Lors de l’atterrissage, on a vu les camions de pompiers sur le tarmac. On a été dirigé vers un secteur sécuritaire ou on est confiné avec les autres voyageurs», a -t-il indiqué, lors d’une conversation téléphonique.

La «route d’accès à l’aérogare est temporairement fermée» selon ce qu’a écrit le compte Twitter de l’aéroport samedi soir.

Le Service de police de la Ville de Québec n’a pas offert de détails sur l’opération en cours.

