Évacuation ordonnée à Yellowknife à l’approche des feux de forêt

YELLOWKNIFE — Une évacuation a été ordonnée pour la ville de Yellowknife et une partie des environs à l’approche des feux de forêt.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest affirme que les résidents vivant le long du sentier Ingraham, à Dettah, Kam Lake, Grace Lake et Engle Business District sont les plus à risque et devraient évacuer le plus tôt possible.

Les autres résidents ont jusqu’à vendredi midi pour partir.

Le gouvernement affirme qu’il est sécuritaire pour les résidents de quitter Yellowknife en voiture et que, s’il y a de la fumée, ceux qui partent par la route seront escortés de la ville lorsqu’ils seront dans la zone de feu actif.

Des vols d’évacuation sont disponibles, mais le gouvernement dit que seuls ceux qui n’ont pas la possibilité de partir par la route devraient s’enregistrer.

Un centre d’évacuation est disponible au multiplex de Yellowknife pour les personnes évacuées de Dettah et du sentier Ingraham.