Évacuation ordonnée à Yellowknife à l’approche d’un incendie de forêt

YELLOWKNIFE — Une évacuation a été ordonnée pour la capitale des Territoires du Nord-Ouest et deux communautés autochtones voisines en raison de l’avancée d’un incendie de forêt.

L’ordre d’évacuation donné mercredi en fin de journée s’applique à Yellowknife, qui compte environ 20 000 habitants, ainsi qu’aux communautés voisines de Ndilo et de Dettah.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest affirme que les résidants vivant le long du sentier Ingraham, à Dettah, Kam Lake, Grace Lake et Engle Business District sont les plus à risque et devraient évacuer le plus tôt possible.

Les autres résidants ont jusqu’à vendredi midi pour partir.

Le gouvernement affirme qu’il est sécuritaire pour les résidants de quitter Yellowknife en voiture, tandis que les évacuations aériennes pour les personnes les plus à risque, comme celles qui sont immunodéprimées, doivent commencer cet après-midi.

Dans un message publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la première ministre Caroline Cochrane a demandé aux résidants qui quittent la ville par la route de respecter tous les panneaux d’avertissement, les responsables de la gestion des urgences, les dispositifs de contrôle de la circulation et les limites de vitesse affichées.

«Nous nous en sortirons. Plus que jamais, il est temps de demander de l’aide si vous en avez besoin et de travailler ensemble», a écrit Mme Cochrane.

«Nous sommes tous fatigués du terme ‘‘sans précédent’’, mais il n’y a pas d’autre façon de décrire la situation dans les Territoires du Nord-Ouest. Le pays nous regarde et nos voisins nous gardent dans leurs pensées et leurs prières», a-t-elle déclaré.

Le gouvernement territorial indique que les personnes évacuées de la capitale qui ne peuvent trouver un logement peuvent obtenir de l’aide dans trois collectivités de l’Alberta, pendant que le gouvernement cherche d’autres endroits où loger les sinistrés.

Les centres d’accueil pour les évacués de Yellowknife doivent ouvrir jeudi à midi à Valleyview, Fox Creek et Red Deer. Le centre le plus proche, à Valleyview, se trouve à plus de 1000 kilomètres de Yellowknife par la route.

Pour sa part, le gouvernement du Nunavut mentionne être en contact régulier avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour voir quelle aide il peut apporter. Il travaille également à assurer la sécurité des Nunavummiut touchés par les incendies de forêt.