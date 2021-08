Évacuations en Grèce devant des feux aux allures apocalyptiques autour d’Athènes

THRAKOMAKEDÓNES, Grèce — Les feux de forêt font toujours rage samedi en Grèce, dévastant davantage de résidences, de commerces et de fermes dans la pire vague de chaleur que le pays traverse depuis plus de trois décennies.

Un de ces vastes incendies menace le plus important parc national d’Athènes et cause un important nuage de fumée qui affecte les résidants de plusieurs quartiers de la capitale grecque.

Les autorités ont mis sur pied une ligne d’assistance téléphonique pour les citoyens et les touristes ayant des problèmes respiratoires dans les régions affectées par les incendies depuis plusieurs jours, contraignant plusieurs personnes à fuir ces zones.

Les images captées durant la nuit et tôt samedi matin avaient des allures apocalyptiques. Les traversiers ont notamment évacué 1153 personnes d’un village côtier et des plages de l’île d’Eubée, la deuxième plus grande île grecque par sa superficie après la Crète. Les flammes menaçaient de couper toute possibilité d’évacuation des sites de villégiatures en montagne, très populaires auprès des touristes et des campeurs. On pouvait apercevoir des gens fuyant avec des bébés dans leurs bras et poussant des aînés en fauteuil roulant jusqu’aux petits traversiers mobilisés pour les opérations d’évacuation.

De l’autre côté d’Athènes, dans la péninsule du Péloponnèse, une porte-parole des autorités locales a indiqué que les flammes ont détruit plus de 70 % de Magne, dans une région montagneuse du sud.

«C’est une catastrophe biblique. Nous parlons des trois quarts de la municipalité», a déclaré la mairesse suppléante Eleni Drakoulakou sur les ondes du diffuseur public ERT. Elle a réclamé davantage d’interventions des avions-citernes.

Les incendies de forêt qui ravagent la Grèce depuis dix jours sont qualifiés des pires en plusieurs décennies, s’étendant jusqu’au sud de la Turquie voisine, où les feux ont tué huit personnes.

Un porte-parole du ministère turc des Forêts a indiqué que 217 incendies ont été maîtrisés depuis le 28 juillet dans plus de la moitié des provinces du pays et que les pompiers s’affairaient toujours samedi à combattre six feux dans deux provinces.

En Grèce, les flammes qui ont pris naissance dans le nord d’Athènes ont tué un pompier volontaire, âgé de 38 ans, vendredi. Au moins, une vingtaine de personnes ont été blessées par ces incendies à travers le pays.

Ces feux ont mis à l’épreuve les services de lutte contre les incendies alors que les pompiers combattent sans arrêt les flammes, notamment en banlieue de la capitale.

Le gouvernement grec a lancé un appel à l’aide à l’Union européenne. Des pompiers et avions-citernes sont arrivés de la France, mais aussi de Chypre, de la Croatie, d’Israël, de l’Ukraine, de la Suède. L’Égypte a aussi annoncé samedi l’envoi de deux hélicoptères en Grèce.

Le chef de la Sécurité publique, Nikos Hardalias, a indiqué vendredi soir en point de presse que les pompiers luttaient contre des incendies dans des conditions dangereuses sans précédent. Ils ont lutté contre 154 feux de forêt cette semaine et 64 brûlaient toujours au cours de la nuit.

Le pays est accablé par sa pire vague de chaleur en 30 ans alors que le mercure atteint les 45 degrés Celsius. Si la température s’est un peu rafraîchie vendredi, les vents ont repris de la vigueur, exacerbant la situation.

Les ordres d’évacuations ont touché plusieurs villages, les alertes étant envoyées directement sur les appareils de téléphonie mobile dans les zones touchées. Des policiers et pompiers ont aussi fait du porte-à-porte pour s’assurer que personne ne reste derrière.

La cause de ces incendies fait toujours l’objet d’une enquête. Trois personnes ont été arrêtées vendredi à Athènes.