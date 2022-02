Évêques: le passeport vaccinal brime la liberté religieuse mais ils l’acceptent

MONTRÉAL — L’Assemblée des évêques catholiques du Québec soutient qu’en ce temps exceptionnel de pandémie de COVID-19, les catholiques ont le devoir de joindre leurs efforts à ceux de toute la société pour assurer la sécurité et la santé de tous, même si des mesures sanitaires, comme l’obligation du passeport vaccinal, portent atteinte pour un temps à l’exercice de certaines libertés.

Par conséquent, les évêques soutiennent dans une lettre publiée jeudi que de justes limites puissent être imposées à la liberté religieuse, y compris l’obligation d’exhiber ce passeport lors de la réouverture des lieux de culte, lundi prochain.

Ils reconnaissent que de nombreux croyants estiment que l’exigence du passeport vaccinal constitue une discrimination intolérable qui prive les personnes non vaccinées du droit à leur liberté religieuse. Mais ils ajoutent que dans l’usage de toute liberté, le principe moral de la responsabilité personnelle et sociale doit être observé.

Ainsi, pour les membres de la communauté catholique, l’expression de la liberté religieuse n’est pas centrée uniquement sur les droits et besoins individuels, mais aussi sur le souci de la santé d’autrui. Cette liberté peut exceptionnellement faire l’objet de restrictions provisoires en vue du bien commun.

Les évêques affirment donc que le gouvernement a non seulement le droit, mais surtout le devoir d’intervenir pour assurer la santé et la sécurité de toutes et de tous, même si des décisions prises peuvent être imparfaites et discutables.

L’Assemblée des évêques catholiques du Québec signale qu’elle demeure toutefois en contact avec les autorités gouvernementales pour leur rappeler que l’exigence du passeport vaccinal va contre les convictions des évêques et pour assurer qu’elle sera levée dès qu’il sera sécuritaire de le faire.

La déclaration est signée par l’évêque de Saint-Hyacinthe, Christian Rodembourg, qui préside l’Assemblée l’Assemblée des évêques catholique du Québec, de même que par les archevêques de Québec, Montréal, Gatineau et Sherbrooke.