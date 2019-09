Ex-employés: le pouvoir est monté à la tête de Guilbault, accuse St-Pierre

QUÉBEC — La vice-première ministre Geneviève Guilbault doit s’excuser sur-le-champ de s’être vantée d’avoir congédié du personnel politique, croit la libérale Christine St-Pierre.

En entrevue mardi, Mme St-Pierre — qui a été ministre dix ans sous les gouvernements Charest et Couillard — n’y est pas allée par quatre chemins pour dénoncer l’attitude de la numéro deux du gouvernement Legault.

«Ce n’est pas humain. C’est un manque de coeur, de tact, de savoir-vivre, c’est quelqu’un qui est proche de l’hybris, a-t-elle tranché. Le pouvoir lui est monté à la tête, à cette femme-là.»

L’hybris est une notion grecque qui se traduit par «démesure», un sentiment violent inspiré des passions, particulièrement de l’orgueil.

Lundi, questionnée sur les changements au sein de son équipe, Mme Guilbault avait claironné que contrairement à ce qui était rapporté, elle n’avait pas «perdu» d’employés, mais les avait plutôt congédiés pour incompétence.

Il s’agit en l’occurrence de son directeur de cabinet, Alain Lavigne, d’un conseiller, Pierre-Paul Côté, ainsi que de l’attachée politique Jacqueline Aubé. Une quatrième personne, l’attachée Caroline Lagacé, a également quitté le cabinet.

«J’ai été ministre 10 ans, ça ne se fait pas, s’est indignée Mme St-Pierre. Ça ne se fait pas pour la dignité humaine, la dignité de tes employés. La façon dont tu traites tes employés, ça donne une bonne idée de qui tu es.

«Comment tu te retrouves un travail quand ta boss, qui est l’une des personnes les plus populaires en politique au Québec, vient de te traiter d’incompétent. Comment tu fais pour te trouver une job? C’est une christie de belle lettre de référence!» s’est-elle exclamée.

Mme Aubé a senti le besoin, lundi, de défendre sa réputation ainsi que celle de MM. Lavigne et Côté. Dans un message envoyé à La Presse canadienne, elle a rappelé qu’ils cumulaient 21 ans d’expérience politique.

Mme Guilbault avait argué vouloir «assainir» le climat de travail de son cabinet. Mais plus tard, lundi, elle a gazouillé: «J’aurais dû affirmer avoir mis fin à leur emploi plutôt que d’employer le terme « congédiement ». Le travail en cabinet est exigeant et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Je suis entourée d’une équipe formidable et on continue de travailler fort pour le Québec.»

Or, cela est insuffisant aux yeux de Mme St-Pierre, qui exige des excuses publiques. «Taper sur le monde, ça a l’air d’être leur marque de commerce (au gouvernement Legault)», a-t-elle dénoncé.

Les ex-employés devraient-ils intenter des recours? «Moi, je saurais ce que je ferais, mais c’est à eux de décider ce qu’ils vont faire.»