Exclusion de Marie Montpetit: un geste digne d’un régime «totalitaire», dit son père

QUÉBEC — Depuis un mois, Marc Montpetit ne décolère pas. Sa fille, la députée de Maurice-Richard, Marie Montpetit, a été injustement exclue, selon lui, du caucus libéral par la cheffe, Dominique Anglade, sur fond d’allégations de harcèlement psychologique.

C’est un fait qu’à ce jour, ces allégations n’ont toujours pas fait l’objet d’aucune plainte formelle déposée à l’Assemblée nationale. Aucune enquête n’a donc été déclenchée pour en vérifier la nature et le bien-fondé, selon les informations obtenues de diverses sources au cours des derniers jours.

Militant du Parti libéral du Québec (PLQ) depuis une quarantaine d’années, membre de la commission politique du parti et président de l’association libérale de Soulanges, M. Montpetit s’est présenté au congrès du parti, ce week-end, pour exprimer son indignation, car il estime que Marie Montpetit a été traitée injustement, cavalièrement, sans jamais savoir exactement ce qu’on lui reprochait, ni pouvoir se défendre.

Sa présence est venue jeter un certain froid sur le rassemblement libéral, qui se voulait sans fausse note à l’approche de l’échéance électorale.

«Dans les systèmes juridiques dans lesquels on vit au Canada, on fait d’abord des enquêtes, on vérifie s’il y a des plaintes. Il n’y a pas de plainte déposée contre Marie. On n’a pas tenu compte de ça», a déploré M. Montpetit, lors d’un entretien samedi, dans un couloir du Centre des congrès de Québec où se tient le 34e congrès du PLQ tout le week-end.

«On s’est comporté, malheureusement, comme dans les régimes totalitaires. On vous condamne, on vous sanctionne et on passe à autre chose. Ce n’est pas la façon de faire au Canada et ce n’est pas la façon de faire au Parti libéral», observe M. Montpetit.

La sanction, sans appel, lui fait penser aux pires travers de la Chine ou aux pratiques en cours dans les anciens régimes communistes.

«Déçu et choqué», il rompra ses liens avec le PLQ dès la fin du congrès. Mais il demeurera membre du parti pour voter à la prochaine course au leadership, précise-t-il, en éclatant de rire.

Il ne peut concevoir que sa fille «n’a pas été informée» de la sanction par la direction du parti, ayant appris son exclusion dans les journaux, selon lui.

M. Montpetit affirme aussi que des députés libéraux l’ont contacté pour exprimer leur «malaise». Ils sont perplexes devant la décision d’exclure la députée et la façon brutale privilégiée pour gérer cette situation délicate.

Un coup de sonde auprès de plusieurs députés actuels et d’anciens députés libéraux, au cours des dernières semaines, a permis de confirmer que la décision de la cheffe dans ce dossier et sa façon de procéder ont divisé les troupes en deux camps. Les uns n’hésitent pas à parler d’un «lynchage» sur la place publique qui laissera des traces, tandis que d’autres se disent soulagés de voir que l’abcès a été crevé et que l’exclusion était devenue la seule issue possible, compte tenu des écarts de conduite de la députée.

En point de presse samedi, talonnée de questions sur le sujet, Mme Anglade a maintenu sa position, en réaffirmant qu’à la lumière des faits qui lui ont été présentés alors, elle avait jugé qu’elle n’avait d’autre choix que celui d’exclure la députée de son caucus, prônant le principe de tolérance zéro pour toute forme de harcèlement au travail.

«La seule décision qui s’imposait, c’est la décision que j’ai prise», a-t-elle fait valoir.

Début novembre, Mme Montpetit était exclue du caucus libéral par Mme Anglade, qui disait d’emblée, avant même de connaître les conclusions d’une éventuelle enquête, qu’elle ne voyait pas comment elle pourrait un jour le réintégrer.

La cheffe de l’opposition officielle est toujours demeurée évasive sur les «informations» troublantes reliées au comportement de Mme Montpetit qui lui sont parvenues en provenance de quelques anciens membres du personnel politique libéral, et tout aussi évasive sur la nature des gestes reprochés. Mais ces allégations ont été jugées suffisamment graves et sérieuses pour justifier la manière forte employée envers la députée visée.

Selon les informations obtenues, il s’agirait de témoignages exprimés verbalement, pas de plaintes écrites. Ces anciens employés disaient avoir subi un climat de travail toxique, avoir fait l’objet d’insultes et avoir dû encaisser jour après jour des propos humiliants, voire méprisants.