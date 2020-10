Exigences sanitaires en zones rouges: tournées policières en milieu scolaire

LONGUEUIL, Qc — Des corps de police annoncent que des tournées de policiers sur les terrains d’écoles auront lieu à compter de jeudi afin de sensibiliser les élèves au respect des nouvelles consignes sanitaires.

Ces initiatives surviennent alors que les restrictions supplémentaires liées à la seconde vague de la pandémie de COVID-19 au Québec entrent en vigueur dans les zones rouges. Les élèves du secondaire doivent maintenant porter le couvre-visage en tout temps à l’école, tant en classe qu’à l’extérieur sur le terrain de l’établissement.

Au moins deux corps de police de la Montérégie, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent annoncent dans un communiqué conjoint que d’autres actions de prévention et de sensibilisation seront élaborées en concertation avec des partenaires tels les centres de services scolaires et les autorités de santé publique.

Le but est d’agir de façon plus ciblée auprès des jeunes de la région afin que les écoles ne ferment pas.

Les autorités affirment que plusieurs comportements à risques ont récemment été observés tant par les policiers que par les membres du personnel des écoles.

Les parents des écoliers sont aussi invités à poursuivre la discussion avec leurs enfants sur les moyens de protection en temps de crise sanitaire et à revoir avec eux les différentes consignes de distanciation et du port du couvre-visage.

Les nouvelles mesures qui entrent en vigueur jeudi dans les zones rouges prévoient aussi que les élèves de secondaire quatre et cinq suivront leurs cours en classe une journée sur deux, et le reste en ligne. Quant aux programmes sports-études, les rencontres seront annulées.

Les institutions collégiales et universitaires doivent quant à elles offrir l’enseignement à distance dans la mesure du possible.