Explication: qu’est-ce que ce nouveau variant détecté en Afrique du Sud?

LONDRES — QU’EST-CE QUE CE NOUVEAU VARIANT DU CORONAVIRUS DÉTECTÉ EN AFRIQUE DU SUD ?

Des scientifiques sud-africains ont identifié cette semaine une nouvelle version du coronavirus qui, selon eux, est à l’origine d’un récent sommet d’infections à la COVID-19 dans le Gauteng, la province la plus peuplée du pays. On ne sait pas exactement où le nouveau variant est réellement apparu, mais il a été détecté pour la première fois par des scientifiques en Afrique du Sud et a également été observé chez des voyageurs à Hong Kong et au Botswana.

Le ministre de la Santé d’Afrique du Sud, Joe Phaahla, a déclaré que le variant était lié à une «augmentation exponentielle» des cas au cours des derniers jours, bien que les experts tentent toujours de déterminer si ce variant, nommé B.1.1.529, est réellement responsable de la situation.

D’un peu plus de 200 nouveaux cas confirmés par jour ces dernières semaines, l’Afrique du Sud a vu le nombre de nouveaux cas quotidiens grimper à 2465 jeudi. En tentant d’expliquer l’augmentation soudaine des cas, des scientifiques ont étudié des échantillons de virus et ont découvert le nouveau variant.

Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) convoquait un groupe d’experts pour évaluer les données de l’Afrique du Sud.

POURQUOI LES SCIENTIFIQUES SONT-ILS INQUIÉTÉS PAR CE NOUVEAU VARIANT ?

Il semble avoir un nombre élevé de mutations – environ 30 – dans la protéine de pointe du coronavirus, ce qui pourrait avoir un impact sur la facilité avec laquelle elle se propage aux humains.

Sharon Peacock, qui a dirigé le séquençage génétique de la COVID-19 en Grande-Bretagne à l’Université de Cambridge, a déclaré que les données suggèrent jusqu’à présent que le nouveau variant a des mutations «compatibles avec une transmissibilité améliorée», mais a précisé que «l’importance de la plupart des mutations n’est toujours pas connue.»

Lawrence Young, virologue à l’Université de Warwick, a décrit le variant comme «la version la plus fortement mutée du virus que nous ayons vue». Il a indiqué qu’il était préoccupant et que même si le variant n’a été détecté qu’à de faibles niveaux dans certaines parties de l’Afrique du Sud, «il semble qu’il se propage rapidement».

QU’EST-CE QUI EST CONNU ET NON CONNU SUR CE VARIANT?

Nous savons que le nouveau variant est génétiquement distinct des variants précédents, y compris les variants Bêta et Delta, mais nous ne savons pas si ces modifications génétiques rendent le variant plus transmissible ou dangereux.

Des scientifiques sud-africains ont remarqué une vague de cas, mais nous ne savons pas si le nouveau variant en est responsable et il faudra des semaines pour déterminer si les vaccins sont toujours efficaces contre lui.

Jusqu’à présent, rien n’indique que le variant provoque une maladie plus grave. Des experts sud-africains ont déclaré que, comme pour d’autres variants, certaines personnes infectées ne présentent aucun symptôme.

Même si certains des changements génétiques dans le nouveau variant semblent inquiétants, on ne sait toujours pas si le virus constituera une menace importante pour la santé publique. Certains variants précédents, comme le variant Bêta, ont d’abord inquiété les scientifiques, mais n’ont pas réussi par se répandre très loin.

François Balloux, directeur du Genetics Institute de l’University College à Londres, a déclaré qu’il était impossible de prédire si le virus était ou non plus dangereux ou infectieux sur la seule base de sa constitution génétique.

COMMENT CE NOUVEAU VARIANT EST-IL NÉ?

Le coronavirus mute à mesure qu’il se propage et de nombreux nouveaux variants, y compris ceux présentant des changements génétiques inquiétants, disparaissent souvent. Les scientifiques surveillent les séquences de la COVID-19 à la recherche de mutations qui pourraient rendre la maladie plus transmissible ou mortelle, mais ils ne peuvent pas le déterminer simplement en examinant le virus. Ils doivent comparer les tendances de la maladie dans les épidémies aux séquences génétiques et déterminer s’il existe un lien réel entre les mutations et la dangerosité peut prendre du temps.

Sharon Peacock a déclaré que le variant «a peut-être évolué chez une personne infectée qui n’a pas été en mesure d’éliminer le virus, donnant au virus la possibilité d’évoluer génétiquement», dans un scénario comparable à la façon dont les experts pensent que le variant Alpha – qui a été identifiée pour la première fois en Angleterre – a également émergé, en mutant chez une personne immunodéprimée.

LES RESTRICTIONS DE VOYAGE IMPOSÉES PAR CERTAINS PAYS SONT-ELLES JUSTIFIÉES ?

Peut-être. Vendredi à midi, les voyageurs arrivant au Royaume-Uni en provenance d’Afrique du Sud, de Namibie, du Botswana, du Lesotho, d’Eswatini et du Zimbabwe devront s’isoler pendant 10 jours. Les pays de l’Union européenne ont également agi rapidement vendredi pour tenter d’arrêter les voyages aériens en provenance d’Afrique australe.

Étant donnée la récente augmentation rapide de la COVID-19 en Afrique du Sud, restreindre les voyages en provenance de la région est «prudent», a déclaré Neil Ferguson, expert en maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres.

François Balloux de l’University College de Londres a déclaré que si le nouveau variant s’avérait plus contagieux que le Delta, les nouvelles restrictions auront peu d’impact, mais que ces restrictions pourraient permettre au Royaume-Uni de gagner du temps pour augmenter les taux de vaccination et déployer d’autres interventions possibles.

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?

L’Organisation mondiale de la santé a convoqué un groupe technique d’experts pour décider si le nouveau variant mérite d’être désigné variant d’intérêt ou variant préoccupant. Ce variant sera probablement nommé d’après une lettre de l’alphabet grec, conformément au système de nomenclature actuel.

Les variants d’intérêt – qui incluent actuellement les variants Mu et Lambda – ont des changements génétiques connus qui affectent la transmissibilité et la gravité de la maladie et ont été identifiés comme étant responsables d’éclosions importantes dans plusieurs pays.

Des variants préoccupants – qui incluent Alpha, Bêta et Delta – ont montré qu’ils peuvent se propager plus facilement, provoquer des maladies plus graves ou rendre les solutions actuelles comme les vaccins moins efficaces.

À ce jour, le variant Delta reste de loin la forme de COVID-19 la plus transmissible; il représente plus de 99 % des séquences partagées avec la plus grande base de données publique au monde.