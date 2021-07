EXPLICATION: Qu’est-ce qui rend les oiseaux malades aux États-Unis?

WASHINGTON — Des milliers d’oiseaux chanteurs ont été infectés ou tués par une maladie mystérieuse depuis le printemps, le long de la côte atlantique des États-Unis.

Certaines de ces espèces sont aussi très présentes au Québec.

Les scientifiques essaient toujours de mettre le doigt sur le problème, mais il semblerait que les oisillons soient les plus vulnérables.

Le U.S. Geological Survey, qui coordonne les réponses à certaines catastrophes naturelles, recommande que la population retire temporairement les mangeoires et les bains d’oiseaux pour réduire le nombre d’endroits où les oiseaux peuvent se rassembler et potentiellement se contaminer.

QUELS OISEAUX SONT TOUCHÉS?

Pour le moment, la majorité des oiseaux touchés ont été les oisillons de geais bleus, de merles d’Amérique, d’étourneaux sansonnets et de quiscales bronzés, mais d’autres oiseaux chanteurs sont aussi touchés.

Les symptômes les plus visibles sont des yeux bouffis ou des écoulements séchés autour des yeux, ainsi qu’un déséquilibre qui pourrait témoigner de dommages neurologiques.

POURQUOI LES OISEAUX SONT-ILS MALADES?

C’est à la fin du mois d’avril et en mai que les responsables ont tout d’abord été informés d’oiseaux malades au Maryland, en Virginie, en Virginie-Occidentale, au Kentucky et à Washington, D.C. Des informations proviennent maintenant de la Pennsylvanie, du Delaware, du New Jersey, de l’Ohio et de l’Indiana.

L’épidémie pourrait avoir atteint un sommet en juin et commencer à fléchir en certains endroits, mais elle se poursuit ailleurs, selon Brian Evans, un écologiste aviaire du Smithsonian National Zoo & Conservation Biology Institute.

QU’EST-CE QUI CAUSE LA MALADIE?

Les spécialistes cherchent toujours. En testant les oiseaux malades et morts, ils ont déterminé que l’épidémie n’est pas principalement causée par les virus de la salmonelle, de la chlamydia, de la grippe aviaire et du virus du Nil occidental, ou encore par quelques autres virus qui infectent régulièrement les oiseaux.

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE POUR AIDER?

Les responsables américains recommandent de retirer les mangeoires dans les cours arrière, d’éviter de manipuler les oiseaux malades et de garder les animaux de compagnie loin des oiseaux. On recommande aussi de désinfecter les bains d’oiseaux avec une solution de 10 % d’eau de Javel et 90 % d’eau.

«Parce qu’on ne sait pas ce que c’est, il faut être d’autant plus vigilants. On ne sait toujours pas si c’est causé par un virus ou une bactérie» ou un produit toxique dans les pesticides, a dit le porte-parole du groupe environnemental American Bird Conservancy, Jordan Rutter.

M. Rutter suggère de remplacer les mangeoires avec des plantes indigènes qui fournissent de la nourriture, comme des baies et du nectar, et qui attireront aussi les insectes que les oiseaux mangent.

À QUEL POINT CETTE ÉCLOSION EST-ELLE INHABITUELLE?

Les oiseaux sont vulnérables à plusieurs virus et bactéries. Quand un pathogène contagieux commence à se propager dans une région, les responsables recommandent habituellement à la population de retirer les mangeoires à l’extérieur.

Au printemps, une éclosion de salmonelle parmi les oiseaux chanteurs de plusieurs États a incité les Centres de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis à y aller d’une telle recommandation.

La différence, cette fois-ci, est que les scientifiques ne connaissent pas la cause de la maladie.