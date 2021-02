Explications: comment se déroulera le procès de Donald Trump?

WASHINGTON — Le deuxième procès en destitution de l’ancien président Donald Trump commence mardi, obligeant le Sénat à décider s’il doit le condamner pour incitation à l’insurrection après qu’une violente foule de ses partisans ait assiégé le Capitole américain le 6 janvier.

Bien que l’acquittement de Donald Trump soit attendu, les démocrates espèrent obtenir au moins quelques votes républicains au Sénat en liant les actions du 45e président à une description de la violence, qui a fait cinq morts et a poussé les élus à fuir pour se mettre en sécurité. La Chambre a lancé la procédure de destitution contre Donald Trump le 13 janvier, une semaine plus tard.

Les avocats de Donald Trump affirment que le procès ne devrait pas avoir lieu du tout, car l’ancien président est désormais un simple citoyen. Ils font valoir qu’il n’a pas incité à la violence lorsqu’il a dit à ses partisans de «se battre comme en enfer» pour renverser sa défaite.

Voici un aperçu du procès en destitution qui débute mardi:

Comment se déroulera le procès?

Comme le prévoit la Constitution, la Chambre vote la destitution et le Sénat tient un procès sur l’accusation ou les accusations. Le vote des deux tiers des sénateurs présents est nécessaire pour la condamnation.

La Chambre a nommé neuf responsables de la mise en accusation qui présenteront l’argumentation contre Donald Trump au Sénat. L’équipe de défense de l’ancien président peut se prévaloir de la même quantité de temps pour argumenter contre sa condamnation.

Le juge en chef des États-Unis préside normalement le procès d’un président, mais comme Donald Trump a quitté ses fonctions, le président sera le sénateur démocrate Patrick Leahy, car il est le plus ancien membre en exercice du parti majoritaire.

Une fois que les sénateurs atteindront l’étape du vote final concernant l’accusation de destitution – cette fois, il n’y en a qu’une, celle d’incitation à l’insurrection – chaque législateur se lèvera et votera en prononçant «coupable» ou «non coupable».

Combien de temps durera le procès?

Probablement plus d’une semaine. L’accord entre les dirigeants du Sénat prévoit jusqu’à 16 heures pour que les procureurs et la défense fassent valoir leurs arguments, à partir de mercredi, avec pas plus de huit heures d’arguments par jour. Plus tard, les sénateurs auront le temps de poser des questions et il pourrait y avoir des votes de procédure supplémentaires.

En vertu de l’accord, le procès s’ouvrira mardi avec quatre heures de débat sur la question de savoir si le procès est constitutionnel. Il y aura ensuite un vote sur le rejet de l’accusation contre Donald Trump. Si ce vote échoue, comme prévu, les responsables de la mise en accusation commenceront leurs arguments mercredi et les poursuivront jeudi.

Les avocats de Donald Trump commenceront probablement leurs arguments vendredi et termineront samedi. Cela signifie presque certainement qu’un vote final sur la condamnation de Donald Trump n’aura pas lieu avant la semaine prochaine.

Le premier procès en destitution de Donald Trump, dans lequel il a été acquitté d’avoir fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle enquête sur son rival démocrate Joe Biden, a duré près de trois semaines. Mais celui-ci devrait être plus court, car l’affaire est moins compliquée et les sénateurs connaissent déjà de nombreux détails, ayant été au Capitole pendant l’insurrection.

Et même si les démocrates veulent s’assurer d’avoir suffisamment de temps pour faire valoir leurs arguments, ils ne veulent pas ligoter le Sénat pour longtemps. Le Sénat ne peut pas confirmer les nominés du Cabinet de Joe Biden et aller de l’avant avec leurs priorités législatives, telles que l’aide d’urgence relative à la pandémie, avant la fin du procès.

Y aura-t-il des témoins?

Cela semble peu probable, pour le moment, bien que cela puisse changer à mesure que le procès se déroule. Donald Trump lui-même a refusé une demande des responsables de la mise en accusation de témoigner.

Alors que les démocrates ont défendu avec véhémence l’invitation de témoins lors du dernier procès en destitution, ils n’ont pas été autorisés à les appeler à la barre après que le Sénat, contrôlé par les républicains, eut voté contre. Cette fois, les démocrates ont le sentiment qu’ils n’ont pas besoin de témoins car ils peuvent se fier aux images graphiques de l’insurrection qui s’est déroulée à la télévision en direct. Ils soutiennent également que les sénateurs étaient eux-mêmes des témoins.

Si les procureurs décident de faire entendre des témoins, l’accord bipartite pour le procès leur permet de demander un vote. Le Sénat devrait alors approuver l’assignation de tous les témoins au procès.

Pourquoi juger Donald Trump alors qu’il n’est plus président?

Les républicains et les avocats de Donald Trump soutiennent que le procès est inutile, voire inconstitutionnel, car Donald Trump n’est plus président et ne peut être démis de ses fonctions. Les démocrates ne sont pas d’accord, soulignant les opinions de nombreux juristes et la destitution d’un ancien secrétaire à la guerre, William Belknap, qui a démissionné en 1876, quelques heures seulement avant d’être destitué pour un stratagème de pots-de-vin.

Alors que William Belknap a finalement été acquitté, le Sénat a tenu un procès complet. Et cette fois, la Chambre a destitué Donald Trump alors qu’il était encore président, sept jours avant l’investiture de Joe Biden.

Si Donald Trump était reconnu coupable, le Sénat tiendrait un deuxième vote pour l’empêcher de reprendre ses fonctions, a déclaré Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate, lundi. Les démocrates estiment que ce serait une punition appropriée.

En réponse aux efforts des républicains pour rejeter le procès, les démocrates soutiennent qu’il ne devrait pas y avoir d’exception pour les présidents qui commettent des délits impardonnables juste avant de quitter leurs fonctions. Ils avancent que le procès est nécessaire non seulement pour tenir Donald Trump responsable, mais aussi pour pouvoir faire face à ce qui s’est passé et regarder vers l’avenir.

«Vous ne pouvez pas aller de l’avant sans avoir obtenu justice», a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, la semaine dernière. «Si nous ne donnions pas suite à cela, nous pourrions aussi bien supprimer toute sanction de la Constitution relative à la destitution.»

En quoi ce procès en destitution est-il différent du précédent?

Le premier procès de Donald Trump reposait sur des preuves découvertes pendant plusieurs mois par la Chambre au sujet d’un appel téléphonique privé entre Donald Trump et le président ukrainien, ainsi que sur des réunions à huis clos qui ont eu lieu avant et après. Les démocrates ont mené une longue enquête, puis ont rédigé un rapport sur leurs conclusions.

En revanche, le deuxième procès sera basé presque entièrement sur l’expérience viscérale d’une émeute qui a visé les sénateurs eux-mêmes, dans le bâtiment du Capitole. Les insurgés sont même entrés dans la chambre du Sénat, où se tiendra le procès.

Les souvenirs récents du 6 janvier pourraient faciliter la tâche des responsables de la mise en accusation de la Chambre, mais cela ne signifie pas que le résultat sera différent. Donald Trump a été acquitté lors de son premier procès il y a un an vendredi avec un seul républicain, le sénateur de l’Utah, Mitt Romney, qui avait voté pour le condamner, et il n’y aura peut-être pas beaucoup plus de votes pour le condamner cette fois-ci.

Lors d’un vote le 26 janvier, seulement cinq républicains du Sénat ont voté contre une tentative de bloquer le second procès historique en destitution de Donald Trump, une indication que l’ancien président est susceptible d’être acquitté à nouveau.

Quels sont les arguments des avocats de Donald Trump?

Dans un mémoire déposé lundi, ils ont fait valoir que le procès était inconstitutionnel, que Donald Trump n’avait rien fait de mal et qu’il n’avait pas incité à l’insurrection lors de son discours du 6 janvier devant ses partisans.

Alors que les responsables de la mise en accusation de la Chambre disent que Donald Trump est «singulièrement» responsable de l’attaque du Capitole, les avocats de l’ancien président affirment que les émeutiers ont agi de leur propre chef. Ils suggèrent que Donald Trump exerçait simplement son droit à la liberté d’expression lorsqu’il a faussement contesté les résultats des élections et dit à ses partisans de se battre – un terme, notent-ils, qui est souvent utilisé dans les discours politiques.

Dans leur résumé, ils s’en prennent personnellement aux responsables de la mise en accusation, accusant les démocrates d’avoir le «syndrome de dérangement de Trump», d’être «égoïstes» et d’essayer de destituer Donald Trump uniquement à des fins politiques.

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections, comme Donald Trump l’a prétendu à tort pendant plusieurs mois et encore à ses partisans juste avant l’insurrection. Les responsables électoraux de tout le pays, et même l’ancien procureur général William Barr, ont contredit ses affirmations et des dizaines de contestations judiciaires de l’élection lancées par Donald Trump et ses alliés ont été rejetées.

Que signifierait l’acquittement de Donald Trump?

Un deuxième acquittement par le Sénat serait une victoire pour Donald Trump – et prouverait qu’il conserve une influence considérable sur son parti, malgré ses efforts pour renverser la démocratie et la condamnation généralisée de ses collègues du GOP après le 6 janvier.

Pourtant, l’acquittement n’est peut-être pas la fin des tentatives de le tenir responsable. Les sénateurs Tim Kaine, un démocrate, et Susan Collins, une républicaine, ont lancé l’idée d’une motion de censure après que le vote du mois dernier ait clairement indiqué que Donald Trump était peu susceptible d’être condamné.

Bien qu’ils n’aient pas encore dit s’ils allaient faire pression pour une motion de censure après le procès en destitution, Tim Kaine a déclaré la semaine dernière que «l’idée était sur la table et pourrait devenir une idée utile plus tard.

– Par Mary Clare Jalonick, The Associated Press