Explications: La soeur de Kim Jong-un dirige les pressions nord-coréennes

SÉOUL, Corée, République de — Au moment où la Corée du Nord ressuscite ses vieilles tactiques de faire pression sur la Corée du Sud pour obtenir ce qu’elle veut des États-Unis, la puissante soeur du dictateur Kim Jong-un est devenue la figure de proue d’une campagne où se mélangent démonstrations militaires et offres de paix.

Si les négociations qui sont au point mort depuis longtemps redémarrent finalement, Washington et Séoul devront probablement composer avec Kim Yo-jong, dont la promotion aux plus hauts échelons du gouvernement cette semaine fait officiellement d’elle la principale conseillère de son frère en matière de politique étrangère.

ÉTOILE MONTANTE?

Sur fond de diplomatie nucléaire paralysée entre Washington et Pyongyang, Kim Yo-jong a semé l’émoi en Corée du Sud, en juin dernier, quand elle a ordonné la destruction d’un bureau de liaison sud-coréen inoccupé en Corée du Nord. Quelques semaines plus tard, elle a prévenu que la Corée du Nord ne reprendra les pourparlers avec les États-Unis que si ceux-ci adoptent des «mesures irréversibles» pour abandonner leur politique hostile — une référence aux sanctions économiques contre le Nord et aux manoeuvres militaires organisées conjointement par Washington et Séoul.

Le Nord maintient toujours cette position et a rejeté la proposition de l’administration Biden de reprendre les pourparlers sans préconditions.

Mme Kim a toutefois récemment suggéré à deux reprises des discussions conditionnelles avec la Corée du Sud. Au même moment, le Nord a procédé à ses premiers tirs de missile connus depuis six mois.

Cette semaine, elle a été nommée membre de la Commission des affaires d’État, un puissant organe décisionnel dirigé par son frère.

«La promotion de Kim Yo-jong reflète probablement la perception de son frère qu’elle est la porte-parole internationale du régime», a dit le professeur Leif-Eric Easley, de l’université Ewha à Séoul.

LA NUMÉRO 2 DE LA CORÉE DU NORD?

Âgée d’à peine 30 ans, Mme Kim a subi de rares revers en janvier quand elle a perdu son poste de membre alternatif du puissant Politburo du Parti des travailleurs et qu’elle a glissé du poste de «première directrice adjointe de département» au poste de «directrice adjointe de département». Des experts croient que Kim Jong-un l’a tenue responsable de l’échec de certaines politiques ou qu’il s’est inquiété de sa montée trop rapide.

La nomination de Kim Yo-jong à la commission, que son frère a créée en 2016 après des années passées à consolider son pouvoir, pourrait confirmer son rôle de «numéro 2» (selon les renseignements sud-coréens) au sein du régime.

«Son inclusion au sein de la Commission des affaires d’État ajoutera du poids à ses propos, puisqu’elle parlera dorénavant en tant que responsable des affaires étrangères à qui on a confié les relations avec Washington et Séoul», a dit l’analyste Hong Min, de l’Institut pour l’unification nationale à Séoul.

Lors d’un remaniement annoncé jeudi, le premier ministre adjoint des Affaires étrangères, Choe Sun-hui, un diplomate de longue date qui participait activement à la diplomatie nucléaire avec les États-Unis, a été exclu de la commission. Cela démontre que Kim Yo-jong jouit de l’appui total de son frère dans la gestion des relations avec les États-Unis et la Corée du Sud, a dit M. Hong.

Dans son nouveau poste, Mme Kim dirigera probablement les futures délégations nord-coréennes lors de discussions avec Séoul et Washington, a dit Kim Yeol-soo, de l’Institut des affaires militaires en Corée du Sud.

Elle pourrait aussi agir comme émissaire spéciale auprès de Washington, jouant un rôle similaire à celui du conseiller de son frère qui avait aidé à organiser un sommet avec l’ancien président Donald Trump.

Elle est devenue en 2018 la première membre de la dynastie Kim à visiter la Corée du Sud depuis la guerre de 1950-1953, quand elle a assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver et qu’elle a rencontré le président sud-coréen Moon Jae-in.

MÊMES VIEILLES TACTIQUES?

Des analystes disent que la Corée du Nord ressuscite ses mêmes vieilles tactiques qui combinent tirs de missiles et offres de paix afin d’obtenir des concessions de l’administration Biden, qui n’a témoigné d’aucune ouverture à alléger les sanctions tant que Pyongyang ne fera pas de progrès dans le domaine de la dénucléarisation.

Depuis le 11 septembre, la Corée du Nord a testé un nouveau missile de croisière qui pourrait emporter des ogives nucléaires; lancé un missile balistique depuis un train; et testé un missile possiblement hypersonique en développement. Vendredi, le Nord a annoncé avoir testé un nouveau missile antiaérien, ce que certains analystes perçoivent comme une réponse de Pyongyang à l’acquisition par Séoul de chasseurs américains sophistiqués.

Mme Kim a proposé un sommet intercoréen et la reconstruction du bureau de liaison détruit. Elle a toutefois dit que le Sud devra renoncer à son hypocrisie et à son hostilité. Des observateurs croient qu’elle veut que Séoul convainque Washington d’alléger les sanctions. Elle veut aussi que la Corée du Sud cesse de critiquer le développement d’armes nucléaires par le Nord, qui souhaite être reconnu comme puissance nucléaire par la communauté internationale.

La Corée du Nord a suspendu depuis plus de trois ans ses essais nucléaires et les tirs de missiles capables de frapper les États-Unis, témoignant de son désir de garder ouverts les canaux diplomatiques avec Washington.