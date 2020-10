EXPLIQUÉ: quand connaîtrons-nous l’issue du scrutin?

WASHINGTON — À quel moment connaîtrons-nous l’issue des élections américaines?

La popularité du vote par correspondance cette année augmente les chances que les Américains ne connaîtront pas l’identité de leur nouveau président le 3 novembre. Mais cela ne veut pas dire que le vote aura été défaillant ou frauduleux.

Le président Donald Trump a fréquemment évoqué des craintes sans fondements au sujet du vote par correspondance, qui devrait être utilisé plus que jamais cette fois en raison des peurs associées au coronavirus.

Les responsables électoraux de certains États cruciaux ont prévenu qu’ils auront peut-être besoin de plusieurs jours pour compter tous les votes, en raison de l’avalanche attendue de votes par correspondance.

Puisque le traitement des votes par correspondance est plus laborieux que celui des votes en personne, des États dont les lois ou les systèmes sont désuets pourraient engendrer des délais. Mais aucune élection présidentielle n’a été laissée en suspens depuis 2000, quand des problèmes avec les bulletins en Floride ont mené à des semaines de chaos et de poursuites judiciaires.

Même si chaque État est responsable de la situation sur son territoire, le dépouillement des votes par correspondance peut être plus long. Dans certains États, les votes peuvent être acceptés plusieurs jours après le scrutin, tant qu’ils ont été postés avant la fermeture des bureaux de vote.

Et si certains États comptent les votes au fur et à mesure qu’ils arrivent, d’autres — comme les États cruciaux du Wisconsin et de la Pennsylvanie — ont des lois qui interdisent leur dépouillement avant le jour du vote, garantissant que le décompte s’étirera plusieurs jours après le 3 novembre.