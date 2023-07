Explosion dans un entrepôt de feux d’artifice en Thaïlande: au moins 10 morts

BANGKOK — Une importante explosion dans un entrepôt de feux d’artifice dans le sud de la Thaïlande samedi a tué au moins dix personnes et en a blessé des dizaines d’autres, selon les autorités.

Au moins 118 personnes ont été blessées et les résidents de plus de 200 foyers ont été touchés, a précisé le département des communications de la province de Narathiwat. Les fonctionnaires croient qu’il y a encore un certain nombre de personnes coincées sous les débris qui attendent d’être secourues.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un énorme panache de fumée où la déflagration s’est produite et de nombreuses structures endommagées, des voitures et des motos, ainsi que des rues couvertes de débris. Beaucoup de maisons et d’autres bâtiments ont des toits et des murs effondrés.

L’explosion a causé des dommages dans un rayon d’environ 500 mètres. Une centaine de résidences ont été endommagées, selon le Département de prévention et d’atténuation des catastrophes.

Le gouverneur de la province, Sanan Pongaksorn, a déclaré à la chaîne de télévision publique thaïlandaise PBS que l’explosion a probablement été provoquée par des travaux de soudure qui se déroulaient à l’intérieur du bâtiment où étaient entreposées les pièces pyrotechniques.