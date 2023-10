Explosion dans un hôpital de Gaza: les accusations se multiplient

KHĀN YŪNIS, Palestine — Les médecins de la ville de Gaza, confrontés à la diminution des fournitures médicales, ont pratiqué des opérations chirurgicales sur le plancher d’un hôpital, souvent sans anesthésie, dans une tentative désespérée de sauver les victimes gravement blessées d’une explosion massive qui a tué des civils réfugiés dans un hôpital voisin, dans un contexte de bombardements israéliens et de blocus du territoire.

Le groupe militant du Hamas a imputé l’explosion à une frappe aérienne israélienne, tandis que l’armée israélienne a mis en cause une roquette tirée par d’autres militants palestiniens. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a déclaré qu’au moins 500 personnes avaient été tuées.

La colère suscitée par le carnage dans les hôpitaux s’est répandue dans tout le Moyen-Orient alors que le président américain Joe Biden atterrissait en Israël dans l’espoir d’enrayer la propagation de la guerre, qui a commencé après que des militants du Hamas eurent attaqué des villes et des villages du sud d’Israël le 7 octobre.

M. Biden a embrassé le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou à son arrivée et a ensuite déclaré que l’explosion ne semblait pas être la faute d’Israël. «D’après ce que j’ai vu, il semble que ce soit l’autre équipe qui soit responsable, pas vous», a-t-il déclaré à M. Nétanyahou lors d’une conférence de presse.

Peu avant l’arrivée de M. Biden, les tirs de roquettes palestiniens sur Israël ont repris après une accalmie de 12 heures. Les frappes israéliennes sur Gaza se sont également poursuivies mercredi, notamment sur des villes du sud de la bande de Gaza qu’Israël avait décrites comme des «zones de sécurité» pour les civils palestiniens.

Après l’explosion de l’hôpital, la Jordanie a annulé une réunion entre M. Biden, le roi Abdallah II de Jordanie, le président palestinien Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. M. Biden ne se rendra désormais plus qu’en Israël, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche.

La guerre entre Israël et le Hamas «pousse la région au bord du gouffre», a prévenu le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, à la télévision publique.

L’armée israélienne a tenu une réunion d’information mercredi matin pour expliquer pourquoi elle n’était pas responsable de l’explosion de l’hôpital al-Ahli. L’armée israélienne n’a pas tiré dans la zone, a assuré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne.

Au lieu de cela, le radar israélien a confirmé un barrage de roquettes tiré par le groupe militant palestinien Jihad islamique depuis un cimetière voisin au moment de l’explosion, vers 18 h 59. Une vidéo indépendante a montré l’une des roquettes du barrage tombant du ciel, a-t-il ajouté.

La roquette mal tirée a touché le stationnement à l’extérieur de l’hôpital. S’il s’agissait d’une frappe aérienne, il y aurait eu un cratère à cet endroit; au lieu de cela, l’explosion provenait de l’ogive de la roquette mal tirée et de son propergol non consumé, a-t-il déclaré.

L’armée israélienne a également diffusé un enregistrement de deux militants du Hamas discutant de l’explosion, dans lequel les interlocuteurs disent qu’il s’agissait d’un tir raté du Jihad islamique et que les éclats semblaient provenir d’armes du JI, et non d’Israël.

M. Hagari a ajouté que les renseignements israéliens seraient partagés avec les responsables américains et britanniques. Il a également remis en question le bilan des victimes fourni par le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Depuis le début de la guerre, environ 450 roquettes tirées sur Israël par des groupes militants ont atterri à Gaza, selon l’armée.

Le Hamas a qualifié l’explosion de l’hôpital de mardi de «massacre horrible», affirmant qu’elle avait été causée par une frappe israélienne. Le Jihad islamique a rejeté les affirmations d’Israël, l’accusant de «s’efforcer d’échapper à la responsabilité du massacre brutal qu’il a commis».

Le groupe a indiqué qu’Israël avait ordonné l’évacuation d’al-Ahli et que des rapports faisaient état d’une frappe antérieure sur l’hôpital, ce qui prouve que l’hôpital était une cible israélienne. Il a également déclaré que l’ampleur de l’explosion, l’angle de chute de la bombe et l’étendue des destructions désignaient tous Israël.

L’explosion a laissé des scènes horribles. Des centaines de Palestiniens s’étaient réfugiés dans l’hôpital al-Ahli et dans d’autres hôpitaux de la ville de Gaza, espérant être épargnés par les bombardements après qu’Israël ait ordonné à tous les habitants de la ville et des zones environnantes d’évacuer vers le sud de la bande de Gaza.

Une vidéo provenant de l’hôpital, confirmée par l’Associated Press, montre le terrain de l’hôpital jonché de corps déchiquetés, dont beaucoup de jeunes enfants, alors que le bâtiment est en proie aux flammes. L’herbe était couverte de couvertures, de sacs à dos d’écoliers et d’autres effets personnels. Mercredi matin, les lieux de l’explosion étaient jonchés de voitures carbonisées et le sol était noirci par les débris.

La directrice de l’hôpital, Suhaila Tarazi, a déclaré que les conséquences de l’explosion étaient «différentes de tout ce que j’ai pu voir ou imaginer».

«Notre hôpital est un lieu d’amour et de réconciliation, a-t-elle lancé. Nous sommes tous perdants dans cette guerre. Et elle doit cesser.»

Des ambulances et des voitures privées ont transporté en urgence quelque 350 blessés vers l’hôpital principal de la ville de Gaza, al-Shifa, qui était déjà submergé par les blessés d’autres frappes, a indiqué son directeur, Mohammed Abou Selmia. Les médecins ont dû pratiquer des interventions chirurgicales dans les étages et dans les couloirs, la plupart du temps sans anesthésie.

«Nous avons besoin d’équipements, de médicaments, de lits, d’anesthésie, de tout», a lancé Mohammed Abou Selmia. Il a prévenu que le carburant des générateurs de l’hôpital serait épuisé dans les heures à venir, ce qui entraînerait une fermeture complète, à moins que des fournitures n’entrent dans la bande de Gaza.

L’effusion de sang s’est déroulée alors que les États-Unis tentaient de convaincre Israël d’autoriser l’acheminement de fournitures aux civils désespérés, aux organisations humanitaires et aux hôpitaux de la minuscule bande de Gaza, qui subit un siège total depuis le carnage meurtrier du Hamas. Des centaines de milliers de personnes de plus en plus désespérées sont à la recherche de pain et d’eau.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 3200 personnes ont été tuées à Gaza et 11 000 blessées. Selon les autorités sanitaires, 1200 autres personnes seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes.

Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, principalement des civils tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. L’assaut a également entraîné la capture de quelque 200 personnes dans la bande de Gaza. Depuis, les militants de Gaza ont lancé des roquettes tous les jours, visant des villes d’Israël.

Des manifestations ont eu lieu dans tout le Moyen-Orient. À Amman, un communiqué du palais a déclaré que le roi de Jordanie condamnait «l’horrible massacre perpétré par Israël contre des civils innocents». Le roi «a averti que cette guerre, qui est entrée dans une phase dangereuse, plongera la région dans un désastre indescriptible».

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a appelé les nations musulmanes à expulser leurs ambassadeurs israéliens et à imposer un embargo pétrolier à Israël en signe de protestation contre l’explosion.

Avec des troupes massées le long de la frontière, on s’attend à ce qu’Israël lance une invasion terrestre dans la bande de Gaza. Dans l’intervalle, il a poursuivi ses frappes aériennes contre le territoire, même dans la moitié sud de la bande de Gaza, où les militaires israéliens ont dit aux Palestiniens en fuite de se rendre.

Mercredi, une frappe sur un immeuble de trois étages dans la ville de Gaza a tué 40 personnes et en a blessé 25 autres, selon des survivants. Dans le camp de réfugiés de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza, une frappe aérienne a touché une boulangerie, déclenchant un gigantesque incendie qui a tué quatre boulangers, selon des témoins sur place.

L’armée israélienne affirme viser les repaires, les infrastructures et les centres de commandement du Hamas et accuse les militants de se cacher parmi les civils.

Les travailleurs humanitaires ont prévenu que la situation devenait de plus en plus périlleuse.

«Ce n’est pas seulement que les gens ont faim, ils risquent de mourir de faim, a dénoncé Alia Zaki, une porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM). Il y a une grave pénurie de produits de première nécessité, qui seront épuisés d’ici quelques jours.»

Plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs maisons, soit environ la moitié de la population de Gaza, et 60 % d’entre eux se trouvent actuellement dans la zone d’environ 14 kilomètres de long située au sud de la zone d’évacuation, selon les Nations unies.

L’armée israélienne a de nouveau appelé les Palestiniens à quitter la ville de Gaza et à se diriger vers le sud, précisant que si de l’aide devait être acheminée, elle le serait près de la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.