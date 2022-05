Explosion dans un hôtel cubain: le bilan passe à 26 morts et les fouilles continuent

LA HAVANE — Les sauveteurs de la capitale cubaine ont poursuivi samedi les fouilles pour retrouver les survivants d’une explosion qui a tué au moins 26 personnes et dévasté un hôtel de luxe.

Une fuite de gaz naturel était la cause apparente de l’explosion de vendredi à l’hôtel Saratoga de 96 chambres à La Havane. Le bâtiment du XIXe siècle du quartier de la Vieille Havane n’hébergeait pas de visiteurs au moment de l’explosion, car il était en cours de rénovation avant une réouverture prévue mardi.

Le nombre de morts est passé samedi à 25, a indiqué Orestes Llánez, coordinateur de l’administration de la ville de La Havane, selon le site d’information officiel Cubadebate. Il a affirmé que 22 corps avaient été identifiés, 18 résidents de la capitale et quatre originaires d’autres régions de Cuba.

Les chercheurs ont réussi à atteindre le sous-sol de l’hôtel à la recherche d’éventuels survivants, a spécifié le coordinateur.

Au moins un survivant a été retrouvé tôt samedi dans les décombres de l’hôtel. Les sauveteurs accompagnés de chiens de recherche et de sauvetage ont grimpé sur d’énormes morceaux de béton afin de retrouver d’autres disparues. Les proches des personnes portées disparues sont restés sur place pendant la nuit. D’autres se sont rassemblés dans les hôpitaux où les blessés étaient soignés.

Les étages inférieurs de l’hôtel semblaient avoir subi la plupart des dommages causés par l’explosion de vendredi. Les murs manquants permettaient de distinguer matelas, meubles, verres suspendus, rideaux en lambeaux et coussins couverts de poussière.

Le Dr Julio Guerra Izquierdo, chef des services hospitaliers au ministère de la Santé, a déclaré qu’au moins 74 personnes avaient été blessées. Parmi eux se trouvaient 14 enfants, selon un gazouillis du bureau du président Miguel Díaz-Canel.

Le nombre de blessés pourrait augmenter à mesure que les recherches se poursuivent, a indiqué le ministre cubain de la Santé, José Ángel Portal, à l’Associated Press (AP). Les secouristes recherchaient toujours un grand nombre de personnes qui pourraient se trouver sous les décombres, a précisé le lieutenant-colonel des pompiers Noel Silva.

L’hôtel a été rénové en 2005 dans le cadre de la renaissance de la Vieille Havane par le gouvernement cubain et appartient à la branche touristique de l’armée cubaine, Grupo de Turismo Gaviota SA. La société a déclaré qu’elle enquêtait sur la cause de l’explosion. Elle n’a pas répondu à un courriel de l’AP demandant plus de détails sur l’hôtel et la rénovation en cours.

Dans le passé, le Saratoga a été utilisé par des personnalités artistiques et politiques en visite, y compris des délégations gouvernementales américaines de haut rang. Les artistes Beyoncé et Jay-Z y ont séjourné en 2013.

Un coup pour le tourisme

Bien qu’aucun touriste n’ait été blessé, l’explosion est un nouveau coup porté à l’industrie touristique cruciale du pays.

Avant même que la pandémie éloigne les touristes de Cuba, le pays était aux prises avec des sanctions renforcées imposées par l’ancien président américain Donald Trump et maintenues en place par l’administration Biden. Celles-ci limitent les visites de touristes américains dans les îles et restreignent les envois de fonds des Cubains établis aux États-Unis à leurs familles à Cuba.

Le tourisme avait commencé à reprendre plus tôt cette année, mais la guerre en Ukraine a ralenti un boom de visiteurs russes, qui représentaient près d’un tiers des touristes arrivés à Cuba l’année dernière.