Explosions à Beyrouth: Ottawa lance un fonds de contrepartie de jusqu’à 2 M $

Ottawa lance un fonds de contrepartie, en réponse aux explosions qui ont dévasté la capitale libanaise mardi, pour égaler les dons versés par les Canadiens jusqu’à un maximum de 2 millions $.

La double déflagration survenue dans le port de Beyrouth avait fait au moins 154 morts et 5000 blessés en date de vendredi. Cette tragédie vient s’ajouter à la crise économique sans précédent que traversait déjà le pays, en plus de devoir composer avec la pandémie de COVID-19.

En conférence de presse samedi, la ministre fédérale du Développement international, Karina Gould, a annoncé la création de ce fonds de contrepartie, qui s’inscrit dans l’aide de jusqu’à 5 millions $ promise plus tôt cette semaine.

Ainsi, pour chaque don effectué d’ici le 24 août par des particuliers à la Coalition humanitaire du Canada et à ses organismes membres, le gouvernement s’engage à verser un montant équivalent, jusqu’à concurrence de 2 millions $. Les dons versés depuis mardi dernier seront eux aussi égalés de manière rétroactive.

La coalition réunit plusieurs organismes humanitaires, tels que les branches québécoises et canadiennes d’Oxfam, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion et Action contre la faim, afin de recueillir et distribuer rapidement des fonds en cas de situation d’urgence, comme lors du séisme de 2010 en Haïti.

En l’occurrence, le regroupement humanitaire répartira les dons entre ses membres en fonction de critères tels que leur capacité et leur présence dans la région touchée, précise-t-on.

«Une action humanitaire concertée est nécessaire pour répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par l’explosion, notamment en matière de soins de santé, de nourriture, d’abris et d’eau», peut-on lire dans le communiqué transmis par Affaires mondiales Canada.

En entrevue avec La Presse Canadienne au lendemain de l’explosion, la cheffe de mission d’Humanité & Inclusion au Liban, Caroline Duconseille, avait signalé un grave manque de médicaments et de fournitures sur le terrain. L’organisme s’affaire à distribuer des fauteuils roulants, des cannes, des colliers cervicaux et des corsets pour les blessés, avait-elle expliqué.

La contribution de 5 millions $ du gouvernement canadien devait également comprendre une aide immédiate de 1,5 million $ «à des partenaires de confiance déjà sur place», dont la Croix-Rouge libanaise.

Aide internationale

L’aide internationale s’organise également. Des chefs d’État ont été convoqués à une réunion internationale par visioconférence dimanche, à 12 h 00 heure GMT.

La réunion sera coprésidée par le président de la France, Emmanuel Macron, et l’Organisation des Nations unies (ONU), selon ce qu’a confirmé l’Élysée.

Le président américain, Donald Trump, a affirmé vendredi qu’il participera à cette conférence avec d’autres dirigeants.

M. Macron s’était rendu dans les rues dévastées de Beyrouth jeudi. Il avait promis que l’aide internationale ne se retrouverait pas entre des «mains corrompues», mais serait plutôt distribuée auprès d’organisations non gouvernementales (ONG) qui oeuvrent au sein de la population locale.