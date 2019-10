Extinction Rebellion fait «saigner» la fontaine de l’Assemblée nationale

QUÉBEC — La fontaine de Tourny a «saigné» pour l’environnement devant l’Assemblée nationale, vendredi matin à Québec, lorsque des activistes écologistes y ont versé du colorant rouge.

C’est le groupe Extinction Rebellion qui a mené cette action, alors qu’un petit groupe de militants se sont couchés par terre comme s’ils étaient morts, le tout visant à symboliser «le sang des innocentes victimes des changements climatiques».

La manifestation a été de courte durée et s’est déroulée dans le calme, un fort contraste avec la récente action du groupe à Montréal, où des milliers d’automobilistes ont été paralysés par l’escalade du pont Jacques-Cartier par trois militants de la même organisation qui ont forcé sa fermeture en pleine heure de pointe, mardi matin. Une autre action militante au centre-ville à l’heure de pointe de soirée avait ensuite créé des bouchons monstres alors que quelques centaines de manifestants avaient bloqué le boulevard René-Lévesque.

Les trois militants qui avaient escaladé le pont Jacques-Cartier avaient été arrêtés.

Dans le cas de l’événement de Québec, les policiers de la Vieille Capitale ont procédé à l’arrestation d’une femme de 32 ans pour méfait, en lien avec le déversement du colorant dans la fontaine. Elle a été remise en liberté et le Service de police de la Ville de Québec indique que l’enquête se poursuit.

Extinction Rebellion a vu le jour récemment et est particulièrement actif en Europe.

Son objectif est de sensibiliser la population et surtout les gouvernements à l’urgence d’agir pour contrer les changements climatiques par des actions chocs et non violentes pouvant aller jusqu’à la désobéissance civile.