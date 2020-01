Extraction du gaz par fracturation: des risques pour la santé, disent des médecins

MONTRÉAL — Anomalies congénitales, cancers, asthme: l’Association canadienne des médecins pour l’environnement (ACME) s’inquiète de risques posés à la santé humaine par l’extraction du gaz naturel par fracturation hydraulique, et recommande un moratoire immédiat sur cette méthode au pays.

Elle prône aussi l’élimination progressive des activités de fracturation en cours.

En dévoilant un rapport mercredi, les médecins de l’ACME soulignent les dangers pour l’environnement, mais se penchent en bonne partie sur ceux qui touchent la santé de leurs patients.

Intitulé «Une transition fracturée: changements climatiques, santé et fracturation hydraulique», le rapport décrit les impacts de la fracturation hydraulique, utilisée pour extraire le gaz naturel de gisements difficiles d’accès. Ce procédé nécessite le forage de profonds puits, combiné à un forage horizontal et à l’injection d’eau, de sable et, bien souvent, de produits toxiques à une très forte pression pour fracturer la formation rocheuse et libérer le gaz naturel.

Selon l’ACME, il s’agit d’un «procédé dangereux, toxique et néfaste pour l’environnement».

Plus d’un millier de produits chimiques différents sont utilisés dans les liquides de fracturation, est-il souligné dans le rapport. «La toxicité de ces produits est variable et dans bien des cas, aucune information n’est disponible sur les effets toxiques. Certains d’entre eux sont des agents cancérogènes connus ou soupçonnés».

La fracturation et l’extraction du gaz naturel sont associées à des effets préoccupants sur la santé, peut-on lire dans leur analyse. On y parle d’atteinte aux fonctions reproductrices, de faible poids des bébés à la naissance, à des anomalies congénitales et de cas de cancers comme la leucémie chez les enfants exposés in utero.

«Des études ont révélé que la fracturation avait de nombreux effets néfastes pour la santé, mais les données les plus probantes ont trait aux effets indésirables sur la grossesse, les issues à la naissance et l’asthme», souligne le Dr Éric Notebaert, un urgentologue montréalais qui est membre de l’ACME et qui a été l’un des conseillers pour la rédaction du rapport.

Pour ces raisons, les médecins estiment «urgent» de décréter un moratoire sur toutes les activités de fracturation au Canada pour protéger la santé et assurer la sécurité des Canadiens.

Au Québec, un moratoire partiel a été décrété sur le gaz naturel exploité par fracturation.

Le Canada est le quatrième producteur de gaz naturel en importance dans le monde.